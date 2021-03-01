Bugünkü
Takvim

Kazakistan Türk yapımı zırhlı Arma 8×8'i ve Nefer silah sistemini test etti! Özellikleriyle korku salıyorlar

Kazakistan ordusunun kullanmaya hazırlandığı Türk yapımı zırhlı muharebe aracı Arma 8×8 ile Nefer uzaktan komutalı silah sistemini test ettiği bildirildi. Kazakistan ordusunda kullanılmak üzere ve ülkedeki sert kış koşullarının dikkate alınarak özel tasarlandığı Türk yapımı Nefer silah modülü (7,62 milimetre makineli tüfek ile 30 milimetre 2A42 otomatik top) uzaktan komutalı savaş sistemi ve termal görüntüleme kamerası sayesinde, gece ateş açmaya ve hedeflere etkili şekilde müdahale etmeye imkan sağlıyor. İşte dünyaya nam salan Türk yapımı silahlar.

01.03.2021 17:11 - Son Güncelleme: 01.03.2021 17:11
Kazakistan Türk yapımı zırhlı Arma 8×8'i ve Nefer silah sistemini test etti! Özellikleriyle korku salıyorlar

Kazakistan ordusunun kullanmaya hazırlandığı Türk yapımı zırhlı muharebe aracı Arma 8×8 ile Nefer uzaktan komutalı silah sistemini test ettiği bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kazakistan Türk yapımı zırhlı Arma 8×8'i ve Nefer silah sistemini test etti! Özellikleriyle korku salıyorlar

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazak askerileri uluslararası silah ve teçhizat piyasasının araştırılması kapsamında Türkiye'de üretilen savaş modülüne sahip zırhlı muharebe aracını test etti.

Karagandı eyaletindeki "Spassk" eğitim sahasında gündüz ve akşam saatlerinde yapılan denemelerde, Arma 8×8 zırhlı muharebe aracı ile Nefer uzaktan komutalı savaş modülünün özellikleri incelendi.

Kazakistan Türk yapımı zırhlı Arma 8×8'i ve Nefer silah sistemini test etti! Özellikleriyle korku salıyorlar

Kazakistan ordusunda kullanılmak üzere ve ülkedeki sert kış koşullarının dikkate alınarak özel tasarlandığı Türk yapımı Nefer silah modülü (7,62 milimetre makineli tüfek ile 30 milimetre 2A42 otomatik top) uzaktan komutalı savaş sistemi ve termal görüntüleme kamerası sayesinde, gece ateş açmaya ve hedeflere etkili şekilde müdahale etmeye imkan sağlıyor.

Kazakistan Türk yapımı zırhlı Arma 8×8'i ve Nefer silah sistemini test etti! Özellikleriyle korku salıyorlar

Daha önce yapılan açıklamada, Arma 8×8 zırhlı muharebe aracının NATO standartlarına uygun özelliklere sahip olduğu ve Otokar şirketi tarafından aracı kapsamlı taktik ve teknik, ateş açma ve diğer operasyonel özelliklerin incelenmesi, çeşitli iklim koşullarında deneysel askeri operasyonlar için Kazakistan'a ücretsiz olarak teslim edildiği belirtilmişti.

Kazakistan Türk yapımı zırhlı Arma 8×8'i ve Nefer silah sistemini test etti! Özellikleriyle korku salıyorlar

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI
Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...