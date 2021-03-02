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Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak hareket! Haddini aştı! ABD ve İsrail'den skandal harita

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan bölgeye savaş gemisi gönderip gerilimi daha da artırırken ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin resmi Twitter hesabından yaptığı haddini aşan paylaşım büyük tepki çekti. Söz konusu paylaşımdaki skandal harita Yunan basını tarafından manşetlere taşındı. İzahı olmayan durumda iki ülke yeni bir rezalete imza atarken Doğu Akdeniz'deki gerilimde taraflarını da seçmiş oldular.

02.03.2021 12:00 - Son Güncelleme: 02.03.2021 12:00
Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak hareket! Haddini aştı! ABD ve İsrail'den skandal harita

Türkiye'nin icra ettiği Mavi Vatan tatbikatını takip eden Yunanistan bölgeye savaş gemileri gönderirken, Yunan ordusundaki kriz bugün yerel medyanın manşetlerinde yer alıyor. İsrail'den ise skandal bir fotoğraf geldi.

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Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak hareket! Haddini aştı! ABD ve İsrail'den skandal harita

Yunan Genelkurmay Başkanlığı, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan çok sayıda generalin emekli edildiğini duyurdu. Emekliye ayrılanlar arasında beş korgeneral ve altı koramiral rütbesinde askerler var.

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak hareket! Haddini aştı! ABD ve İsrail'den skandal harita

Emekliye ayrılan komutanlar ve görevlerini koruyanlar medyada 'Silahlı Kuvvetler krizi' başlıklarıyla haberleştirildi, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tam listeyi internet sitesinde yayınladı.

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak hareket! Haddini aştı! ABD ve İsrail'den skandal harita

Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına giren Yunanistan Fransa'dan Rafale jetleri satın aldı, ABD'den F-35 istedi. İsrail'den alınacak silahlı insansız hava araçları (SİHA) ise Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na yerleştirilecek.

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak hareket! Haddini aştı! ABD ve İsrail'den skandal harita

İsrail'le ayrıca pilot eğitimi için 10 yıllık anlaşma imzalayan Yunanistan, 2020 yazından bu yana başta ABD ve Fransa olmak üzere müttefikleriyle Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde çok sayıda tatbikat gerçekleştirdi.