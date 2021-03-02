Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak hareket! Haddini aştı! ABD ve İsrail'den skandal harita

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan bölgeye savaş gemisi gönderip gerilimi daha da artırırken ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin resmi Twitter hesabından yaptığı haddini aşan paylaşım büyük tepki çekti. Söz konusu paylaşımdaki skandal harita Yunan basını tarafından manşetlere taşındı. İzahı olmayan durumda iki ülke yeni bir rezalete imza atarken Doğu Akdeniz'deki gerilimde taraflarını da seçmiş oldular.

02.03.2021 12:00 - Son Güncelleme: 02.03.2021 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





