SİHA parçası için Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanada Bayraktar TB3'ü kıskandı: Daha iyi daha büyük!
Türkiye'nin yerli ve milli gururu SİHA'ların parçaları için Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanada'da gündem Bayraktar TB3 oldu. Kanada basınından The EurAsian Times, Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3'ten "Daha iyi, daha büyük, daha ağır" şeklinde bahsetti.
Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
AMBARGO UYGULAYAN KANADA'DA GÜNDEM OLDU
Kanada, Bayraktar SİHA'lara yönelik kamera ambargosu uygulamış, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Halihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz." demişti.
Kanada basınından The EurAsian Times, Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3'ten "Daha iyi, daha büyük, daha ağır" şeklinde bahsetti.
"TB3, DAHA İYİ YETENEKLERLE DONATILDI"
Görücüye çıkarılan TB3 SİHA'nın, TB2'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki muharebe başarısı nedeniyle ilgi odağı haline geldiği belirtildi:
Platform, Rus saldırısının ilk günlerinde Ukrayna'nın zırh ve uçaksavar sistemlerine karşı savunması için çok önemli olduğunu kanıtladı.