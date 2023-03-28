RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya SİHA parçası için Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanada Bayraktar TB3'ü kıskandı: Daha iyi daha büyük!

SİHA parçası için Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanada Bayraktar TB3'ü kıskandı: Daha iyi daha büyük!

Türkiye'nin yerli ve milli gururu SİHA'ların parçaları için Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanada'da gündem Bayraktar TB3 oldu. Kanada basınından The EurAsian Times, Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3'ten "Daha iyi, daha büyük, daha ağır" şeklinde bahsetti.

28.03.2023 16:15 - Son Güncelleme: 28.03.2023 16:16
SİHA parçası için Türkiye’ye ambargo uygulayan Kanada Bayraktar TB3’ü kıskandı: Daha iyi daha büyük!

Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SİHA parçası için Türkiye’ye ambargo uygulayan Kanada Bayraktar TB3’ü kıskandı: Daha iyi daha büyük!

Yerli ve milli imkanlarla üretimi gerçekleştirilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından çeşitli ülkelerdeki savaş alanlarında kaydedilen başarı göze çarpıyor.

SİHA parçası için Türkiye’ye ambargo uygulayan Kanada Bayraktar TB3’ü kıskandı: Daha iyi daha büyük!

AMBARGO UYGULAYAN KANADA'DA GÜNDEM OLDU

Kanada, Bayraktar SİHA'lara yönelik kamera ambargosu uygulamış, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Halihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz." demişti.

SİHA parçası için Türkiye’ye ambargo uygulayan Kanada Bayraktar TB3’ü kıskandı: Daha iyi daha büyük!

Kanada basınından The EurAsian Times, Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3'ten "Daha iyi, daha büyük, daha ağır" şeklinde bahsetti.

"TB3, DAHA İYİ YETENEKLERLE DONATILDI"

Görücüye çıkarılan TB3 SİHA'nın, TB2'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki muharebe başarısı nedeniyle ilgi odağı haline geldiği belirtildi:

Platform, Rus saldırısının ilk günlerinde Ukrayna'nın zırh ve uçaksavar sistemlerine karşı savunması için çok önemli olduğunu kanıtladı.

SİHA parçası için Türkiye’ye ambargo uygulayan Kanada Bayraktar TB3’ü kıskandı: Daha iyi daha büyük!

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 26 Ekim 2022'de TB2'lerin modern savaş alanında 'oyun değiştirici' olduğunu söyledi.

TB3'ün, selefinden daha iyi yeteneklerle donatılmasına ve denizlerdeki konuşlandırılmasına ek olarak ihracatta da önemli pay alacağına inanılıyor.

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