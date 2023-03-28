SİHA parçası için Türkiye’ye ambargo uygulayan Kanada Bayraktar TB3’ü kıskandı: Daha iyi daha büyük!

Kanada basınından The EurAsian Times, Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3'ten "Daha iyi, daha büyük, daha ağır" şeklinde bahsetti.

"TB3, DAHA İYİ YETENEKLERLE DONATILDI"

Görücüye çıkarılan TB3 SİHA'nın, TB2'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki muharebe başarısı nedeniyle ilgi odağı haline geldiği belirtildi:

Platform, Rus saldırısının ilk günlerinde Ukrayna'nın zırh ve uçaksavar sistemlerine karşı savunması için çok önemli olduğunu kanıtladı.

