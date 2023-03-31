RAMAZAN İMSAKİYE
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No comment! ABD Başkanı Biden'a "Trump'a "sus payı" soruşturması" soruldu

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a "sus payı" soruşturması kapsamında New York Büyük Jürisi tarafındansuçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmayacağını söyledi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

takvim.com.tr
31.03.2023 18:16 - Son Güncelleme: 31.03.2023 18:24
No comment! ABD Başkanı Biden’a Trump’a sus payı soruşturması soruldu

ABD Başkanı Joe Biden, Mississippi ziyareti öncesi Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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No comment! ABD Başkanı Biden’a Trump’a sus payı soruşturması soruldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a "sus payı" soruşturması kapsamında New York Büyük Jürisi tarafından suçlama yöneltilmesine ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına Biden, "Bu hususta bir yorumum yok." yanıtını verdi.

No comment! ABD Başkanı Biden’a Trump’a sus payı soruşturması soruldu

Biden, The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç'in tutuklanmasıyla ilgili ise Rusya'ya gazetecinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

No comment! ABD Başkanı Biden’a Trump’a sus payı soruşturması soruldu

"Rus diplomatları veya gazetecileri sınır dışı edecek misiniz?" sorusuna ise Biden, şu an böyle bir planları olmadığını söyledi.

No comment! ABD Başkanı Biden’a Trump’a sus payı soruşturması soruldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Biden'ın ziyareti için seyahat ettikleri uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

No comment! ABD Başkanı Biden’a Trump’a sus payı soruşturması soruldu

Biden'ın, Trump'ın suçlanmasıyla ilgili gelişmeleri "tıpkı diğer Amerikalılar gibi basındaki haberlerden öğrendiğini" söyleyen Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın Trump hakkında hazırlanan iddianame hakkında daha fazla yorum yapmayacağını yineledi.

No comment! ABD Başkanı Biden’a Trump’a sus payı soruşturması soruldu
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