No comment! ABD Başkanı Biden'a "Trump'a "sus payı" soruşturması" soruldu
ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a "sus payı" soruşturması kapsamında New York Büyük Jürisi tarafındansuçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmayacağını söyledi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
31.03.2023 18:16 - Son Güncelleme: 31.03.2023 18:24
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a "sus payı" soruşturması kapsamında New York Büyük Jürisi tarafından suçlama yöneltilmesine ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına Biden, "Bu hususta bir yorumum yok." yanıtını verdi.