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Sicilya'daki lüks yat faciasında yeni iddia! Firma yetkilisi konuştu: Batması mümkün değildi

İtalya'nın Sicilya Adası'nda meydana gelen lüks yat faciası ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Kazada yatta bulunan İngiliz teknoloji devi Mike Lynch ve kızı Hannah'nında aralarında bulunduğu yedi kişi hayatını kaybetmişti. Süper yatın üretici firmasının CEO'su Giovanni Costantino, kazanın yalnızca insan hatası ile gerçekleşmiş olabileceğine işaret ederek, batmasının mümkün olmadığını söyledi. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 17:09 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 17:33
Sicilya’daki lüks yat faciasında yeni iddia! Firma yetkilisi konuştu: Batması mümkün değildi 1

19 Ağustos Pazartesi günü İtalya'nın Palermo bölgesindeki Porticello açıklarında batan lüks yat Bayesian tüm dünyanın gündemine oturdu.

Sicilya’daki lüks yat faciasında yeni iddia! Firma yetkilisi konuştu: Batması mümkün değildi 2

Batan lüks yatta, aralarında İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Sicilya’daki lüks yat faciasında yeni iddia! Firma yetkilisi konuştu: Batması mümkün değildi 3

Daha önce dolandırıcılıktan hapis yatan Lynch'in suç ortağı Stephen Chamberlain'in geçtiğimiz günlerde Cambridgeshire'de eş zamanlı bir kazaya kurban gitmesi yat faciası ile ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

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