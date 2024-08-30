Sicilya'daki lüks yat faciasında yeni iddia! Firma yetkilisi konuştu: Batması mümkün değildi

İtalya'nın Sicilya Adası'nda meydana gelen lüks yat faciası ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Kazada yatta bulunan İngiliz teknoloji devi Mike Lynch ve kızı Hannah'nında aralarında bulunduğu yedi kişi hayatını kaybetmişti. Süper yatın üretici firmasının CEO'su Giovanni Costantino, kazanın yalnızca insan hatası ile gerçekleşmiş olabileceğine işaret ederek, batmasının mümkün olmadığını söyledi. İşte tüm detaylar...