İtalya’daki lüks yat faciasında derin şüphe! Otopsi sonuçları ortaya çıktı: Batmaz denilen Bayesian nasıl battı?

İtalya'nın Sicilya açıklarında geçtiğimiz ay meydana gelen lüks yat faciası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yatın üretici firmasının CEO'su Giovanni Constantino'nun geçtiğimia hafta yaptığı açıklama ile şüpheler artarken kazada hayatını kaybeden iki kişinin otopsi sonuçları ortaya çıktı. Peki, batmaz denilen lüks yat nasıl battı? İşte, dünyaca ünlü milyarder Mike Lynch'in de hayatını kaybettiği lüks yat faciasına ilişkin detaylar…
İtalya'nın Sicilya açıklarında batan lüks yat Bayesian ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İTALYA'DAKİ YAT FACİASINDA YENİ GELİŞME
Geçtiğimiz hafta lüks yatın üretici firmasının CEO'su Giovanni Constantino'nun normal şartlarda yatın batmasının mümkün olmadığını söylemesinin ardından kazaya ilişkin şüpheler artarken yeni bir detay daha ortaya çıktı.
OTOPSİ SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI
Ağustos ayında meydana gelen şiddetli fırtınada batan ve dünyaca ünlü milyarder Mike Lynch dahil olmak üzere yedi kişinin ölümüne yol açan yatta boğularak hayatını kaybeden iki kişiye otopsi yapıldı.