İtalya’daki lüks yat faciasında derin şüphe! Otopsi sonuçları ortaya çıktı: Batmaz denilen Bayesian nasıl battı?

İtalya'nın Sicilya açıklarında geçtiğimiz ay meydana gelen lüks yat faciası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yatın üretici firmasının CEO'su Giovanni Constantino'nun geçtiğimia hafta yaptığı açıklama ile şüpheler artarken kazada hayatını kaybeden iki kişinin otopsi sonuçları ortaya çıktı. Peki, batmaz denilen lüks yat nasıl battı? İşte, dünyaca ünlü milyarder Mike Lynch'in de hayatını kaybettiği lüks yat faciasına ilişkin detaylar…