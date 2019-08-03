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Şeyh Al Maktum ve Prenses Haya arasındaki boşanma tarihe geçecek!

Şeyhin altıncı eşi olarak evlendi, korumasıyla kocasını aldattığı yazılıp çizildi, en sonunda kaçtı. Şimdi dünyanın en zengin adamlarından biriyle hesaplaşıyor! Dünya, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un Prenses Haya'ya karşı Londra'da açtığı davayı konuşuyor. İngiliz gazeteleri, 10 milyar euroyu aşan kişisel servet nedeniyle Şeyh ve Prenses arasındaki boşanmanın İngiltere hukuk tarihine geçebileceğini bildiriyor.

03.08.2019 12:57 - Son Güncelleme: 03.08.2019 12:57
Şeyh Al Maktum ve Prenses Haya arasındaki boşanma tarihe geçecek!

Altıncı eş olarak evlendi, korumasıyla kocasını aldattığı yazılıp çizildi, en sonunda kaçtı. Şimdi dünyanın en zengin adamlarından biriyle hesaplaşıyor. Dünya, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un Prenses Haya'ya karşı Londra'da açtığı davayı konuşuyor.

Şeyh Al Maktum ve Prenses Haya arasındaki boşanma tarihe geçecek!

İngiliz basını, Britanya Kraliçesi Elizabeth'in arkadaşı olan Prenses Haya'nın tarihe geçebileceğini yazıyor.

Şeyh Al Maktum ve Prenses Haya arasındaki boşanma tarihe geçecek!

İki çocuk annesi Prenses Haya, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un altıncı karısı. Şeyhin toplamda 23 çocuğu bulunuyor.

Şeyh Al Maktum ve Prenses Haya arasındaki boşanma tarihe geçecek!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en etkili ismi olan Şeyh Maktum'un serveti ise, yaklaşık 10 milyar euroyu buluyor.

Şeyh Al Maktum ve Prenses Haya arasındaki boşanma tarihe geçecek!

Şeyhin altı özel jeti ve dört ayrı yatı var. İçlerinden biri, 162 metre uzunluğunda.

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