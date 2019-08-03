Şeyh Al Maktum ve Prenses Haya arasındaki boşanma tarihe geçecek!

Şeyhin altıncı eşi olarak evlendi, korumasıyla kocasını aldattığı yazılıp çizildi, en sonunda kaçtı. Şimdi dünyanın en zengin adamlarından biriyle hesaplaşıyor! Dünya, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un Prenses Haya'ya karşı Londra'da açtığı davayı konuşuyor. İngiliz gazeteleri, 10 milyar euroyu aşan kişisel servet nedeniyle Şeyh ve Prenses arasındaki boşanmanın İngiltere hukuk tarihine geçebileceğini bildiriyor.

03.08.2019 12:57 - Son Güncelleme: 03.08.2019 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





