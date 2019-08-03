Çin'de gerilim tırmanıyor! Protestocular Çin bayrağını indirdi
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı on binlerce göstericinin katıldığı protestoda bir grup gösterici, tarihi Victoria Limanı'nda bulunan Çin bayrağını indirdi.
03.08.2019 21:59
- Son Güncelleme: 03.08.2019 22:00
Nathan Road Caddesi'nde toplanan göstericiler, Tsim Sha Tsui Polis Merkezi'ne doğru yönelirken, polis ekipleri de göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Bazı göstericiler polis merkezine doğru lazer ışığı tutarken, maske ve kasklı 100 kadar gösterici de karakolun duvarlarına tırmanmaya çalıştı.
DİĞER GALERİLER