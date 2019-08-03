Çin'de gerilim tırmanıyor! Protestocular Çin bayrağını indirdi

Nathan Road Caddesi'nde toplanan göstericiler, Tsim Sha Tsui Polis Merkezi'ne doğru yönelirken, polis ekipleri de göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Bazı göstericiler polis merkezine doğru lazer ışığı tutarken, maske ve kasklı 100 kadar gösterici de karakolun duvarlarına tırmanmaya çalıştı.