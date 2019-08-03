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Çin'de gerilim tırmanıyor! Protestocular Çin bayrağını indirdi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı on binlerce göstericinin katıldığı protestoda bir grup gösterici, tarihi Victoria Limanı'nda bulunan Çin bayrağını indirdi.

03.08.2019 21:59 - Son Güncelleme: 03.08.2019 22:00
Çin'de gerilim tırmanıyor! Protestocular Çin bayrağını indirdi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı on binlerce göstericinin katıldığı protestoda bir grup gösterici, tarihi Victoria Limanı'nda bulunan Çin bayrağını indirdi.

Çin'de gerilim tırmanıyor! Protestocular Çin bayrağını indirdi

"South China Morning Post"un haberinde, protestoların sürdüğü Hong Kong'da gündüz saatlerinde siyah kıyafetli 4 göstericinin Victoria Limanı'ndaki direğe tırmandığı ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrağını indirdiği belirtildi.

Çin'de gerilim tırmanıyor! Protestocular Çin bayrağını indirdi

Habere göre, daha sonra göstericilerin bir kısmının önceden belirlenen güzergahı aşmak istemesi üzerine polisle aralarında çatışma çıktı.

Çin'de gerilim tırmanıyor! Protestocular Çin bayrağını indirdi

Şehrin ana yollarını kapatan göstericiler, kartonları yakarak barikat oluşturmaya çalıştı.

Çin'de gerilim tırmanıyor! Protestocular Çin bayrağını indirdi

Nathan Road Caddesi'nde toplanan göstericiler, Tsim Sha Tsui Polis Merkezi'ne doğru yönelirken, polis ekipleri de göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Bazı göstericiler polis merkezine doğru lazer ışığı tutarken, maske ve kasklı 100 kadar gösterici de karakolun duvarlarına tırmanmaya çalıştı.

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