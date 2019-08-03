Hong Kong’da hükümet karşıtları sokağa döküldü
Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısına karşı çıkan binlerce hükümet karşıtı yeniden sokaklara döküldü.
Şehirde yaşayan yabancı öğrenci 20 yaşındaki Ivan, "Polis gücünün göstericilere şiddet içeren yöntemler uygulayıp uygulayamayacağından biraz endişe duyuyorum çünkü gösterinin rotası biraz dar ve ayrılmak istiyorsak polisten uzaklaşmak zor olabilir. Gösterilerin en azından 2019'un sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.
Hükumet yandaşları, şehirdeki şiddet olaylarından ve günlük hayatın aksamasından şikâyet ediyor. Gösterilere katılan yabancı uyruklu bir banka görevlisi olan ve zamanla polis destekçisi olan Evan, "Hong Kong'da her gün artan şiddeti görmekten gerçekten üzüntü duyuyorum. Protestocular artık hükumeti ve polisi dinlemiyor." dedi.