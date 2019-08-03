Hong Kong’da hükümet karşıtları sokağa döküldü

Hükumet yandaşları, şehirdeki şiddet olaylarından ve günlük hayatın aksamasından şikâyet ediyor. Gösterilere katılan yabancı uyruklu bir banka görevlisi olan ve zamanla polis destekçisi olan Evan, "Hong Kong'da her gün artan şiddeti görmekten gerçekten üzüntü duyuyorum. Protestocular artık hükumeti ve polisi dinlemiyor." dedi.