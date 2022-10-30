Bu treni gören bir daha baktı! Dünyanın en uzunu: Tam 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagon!
İsviçre'de sefer yapan 1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu yolcu treninin, dünyanın en uzun yolcu treni seferini gerçekleştirdiği açıklandı. Trenin yolculuğunu İsviçre halkı da yakından takip etti.
30.10.2022 10:49 - Son Güncelleme: 30.10.2022 10:55
Rhaetian Direktörü Renato Fasciati, bu rekorun, İsviçre'nin demir yolu mühendisliğindeki başarısını ve ülkedeki ilk demir yolu inşasının 175'inci yılını öne çıkarmak için kırıldığını ifade etti.