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Bu treni gören bir daha baktı! Dünyanın en uzunu: Tam 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagon!

İsviçre'de sefer yapan 1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu yolcu treninin, dünyanın en uzun yolcu treni seferini gerçekleştirdiği açıklandı. Trenin yolculuğunu İsviçre halkı da yakından takip etti.

30.10.2022 10:49 - Son Güncelleme: 30.10.2022 10:55
Bu treni gören bir daha baktı! Dünyanın en uzunu: Tam 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagon!

İsviçre'de dünyanın en uzun yolcu treni seferi gerçekleştirildi.

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Bu treni gören bir daha baktı! Dünyanın en uzunu: Tam 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagon!

Rhaetian demir yolları firması, şirkete ait 1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu trenin, Alp Dağlarının eteklerine inşa edilen Albula-Bernina güzergahında rekor denemesi için yolcu taşıdığını açıkladı.

Bu treni gören bir daha baktı! Dünyanın en uzunu: Tam 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagon!

Firma, bu trenin dünyadaki en uzun yolcu treni olduğunu bildirdi.

Bu treni gören bir daha baktı! Dünyanın en uzunu: Tam 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagon!

Rhaetian Direktörü Renato Fasciati, bu rekorun, İsviçre'nin demir yolu mühendisliğindeki başarısını ve ülkedeki ilk demir yolu inşasının 175'inci yılını öne çıkarmak için kırıldığını ifade etti.

Bu treni gören bir daha baktı! Dünyanın en uzunu: Tam 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagon!

Alp Dağları delinerek inşa edilen ve manzarasıyla çok sayıda turist çeken Albula-Bernina güzergahı, 2008'de Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası listesine dahil edildi.

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