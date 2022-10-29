Seul'de Cadılar Bayramı izdihamı! Çok sayıda ölü var
Seul'de Cadılar Bayramı faciası! Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde meydana gelen izdihamda ilk belirlemelere göre 120 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişii yaralandı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde meydana gelen izdihamda 120 kişi hayatını kaybetti.
CADILAR BAYRAMINDA İZDİHAM
Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 120 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
CADİLAR BAYRAMI KATLİAMA DÖNÜŞTÜ | VİDEO
Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.
Çok sayıda kişinin yaralandığını bildiren Choi, bu kişilerden 50'sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti.
Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.