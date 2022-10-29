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Seul'de Cadılar Bayramı izdihamı! Çok sayıda ölü var

Seul'de Cadılar Bayramı faciası! Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde meydana gelen izdihamda ilk belirlemelere göre 120 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişii yaralandı.

29.10.2022 21:12 - Son Güncelleme: 29.10.2022 21:19
Seul’de Cadılar Bayramı izdihamı! Çok sayıda ölü var

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde meydana gelen izdihamda 120 kişi hayatını kaybetti.

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Seul’de Cadılar Bayramı izdihamı! Çok sayıda ölü var

CADILAR BAYRAMINDA İZDİHAM

Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 120 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Seul’de Cadılar Bayramı izdihamı! Çok sayıda ölü var

Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.

Çok sayıda kişinin yaralandığını bildiren Choi, bu kişilerden 50'sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti.

Seul’de Cadılar Bayramı izdihamı! Çok sayıda ölü var

Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

Seul’de Cadılar Bayramı izdihamı! Çok sayıda ölü var

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Seul’de Cadılar Bayramı izdihamı! Çok sayıda ölü var

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

Seul’de Cadılar Bayramı izdihamı! Çok sayıda ölü var

Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.

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