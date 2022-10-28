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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 'Rüzgara karşı bir dönem başlıyor' diyerek açıkladı: "Bizi daha zor yıllar bekliyor"

Rusya - Ukrayna savaşının gölgesinden yaşanan derin krizden etkilenen etkilenen ülkelerden biri de hiç şüphesiz Almanya oldu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı ülkesini "zor yılların beklediği" uyarısında bulundu. Savaşın başladığı 24 Şubat'ı bir dönüm noktası olarak tanımlayan Steinmeier, Moskova - Kiev çatışmasının ülkesini güvensizliğe sürüklediğini söyledi.

AA
takvim.com.tr
28.10.2022 16:08 - Son Güncelleme: 28.10.2022 16:11
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ’Rüzgara karşı bir dönem başlıyor’ diyerek açıkladı: Bizi daha zor yıllar bekliyor

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 8 ayı aşkın bir zaman dilimi geride kaldı. Çatışmaların gölgesinden Ukrayna'dan yana saf tutan Avrupa ve Batılı ülkeler, Moskova'yı her kalemde yaptırıma maruz bıraktı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ’Rüzgara karşı bir dönem başlıyor’ diyerek açıkladı: Bizi daha zor yıllar bekliyor

Rusya da cevabı doğal gazı keserek verdi. Yaşanan derin krizden en çok etkilenen ülkelerden biri de hiç şüphesiz Almanya oldu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ’Rüzgara karşı bir dönem başlıyor’ diyerek açıkladı: Bizi daha zor yıllar bekliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı ülkesini "zor yılların beklediği" uyarısında bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ’Rüzgara karşı bir dönem başlıyor’ diyerek açıkladı: Bizi daha zor yıllar bekliyor

24 ŞUBAT DÖNÜM NOKTASI
Steinmeier, "Birbirimizi bağlayan her şeyi güçlendirin" başlığıyla yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'da savaş açtığı 24 Şubat tarihinin bir dönüm noktası olduğunu belirterek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Almanya'yı da güvensizliğe sürüklediğini ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ’Rüzgara karşı bir dönem başlıyor’ diyerek açıkladı: Bizi daha zor yıllar bekliyor

Avrupa'da savaşın genişleme endişesinin bulunduğuna, enerji krizinin yaşandığına, fiyatların yükseldiğine ve başarılı ekonomi modelinin baskı altında olduğuna işaret eden Steinmeier, birlikteliğe ve demokrasiye güven duymanın zarar gördüğü bir dönemde bulunduklarını anlattı.

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