Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 'Rüzgara karşı bir dönem başlıyor' diyerek açıkladı: "Bizi daha zor yıllar bekliyor"

24 ŞUBAT DÖNÜM NOKTASI

Steinmeier, "Birbirimizi bağlayan her şeyi güçlendirin" başlığıyla yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'da savaş açtığı 24 Şubat tarihinin bir dönüm noktası olduğunu belirterek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Almanya'yı da güvensizliğe sürüklediğini ifade etti.