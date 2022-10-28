Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 'Rüzgara karşı bir dönem başlıyor' diyerek açıkladı: "Bizi daha zor yıllar bekliyor"
Rusya - Ukrayna savaşının gölgesinden yaşanan derin krizden etkilenen etkilenen ülkelerden biri de hiç şüphesiz Almanya oldu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı ülkesini "zor yılların beklediği" uyarısında bulundu. Savaşın başladığı 24 Şubat'ı bir dönüm noktası olarak tanımlayan Steinmeier, Moskova - Kiev çatışmasının ülkesini güvensizliğe sürüklediğini söyledi.
28.10.2022 16:08 - Son Güncelleme: 28.10.2022 16:11