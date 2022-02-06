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Fas'ta günlerdir süren bekleyiş sonrası acı haber geldi! Kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan vefat etti

Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan Şehri kırsalındaki Temurt Beldesi İğran Köyü'nde günlerdir süren bekleyiş sonrası acı haber geldi. Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.

06.02.2022 01:13 - Son Güncelleme: 06.02.2022 01:34
Fas’ta günlerdir süren bekleyiş sonrası acı haber geldi! Kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan’ın vefat etti

5 yaşındaki Rayan, yaklaşık 103 saat sonra kurtarma çalışmalarının 5. Gününde düştüğü 32 metrelik kuyudan tekbirler ve dualarla çıkarıldı.

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Fas’ta günlerdir süren bekleyiş sonrası acı haber geldi! Kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan’ın vefat etti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rayan'ın vefat ettiği açıklandı.

Fas’ta günlerdir süren bekleyiş sonrası acı haber geldi! Kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan’ın vefat etti

Küçük çocuğun ailesi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Fas Kralı 6. Muhammed taziyelerini belirtti.

Fas’ta günlerdir süren bekleyiş sonrası acı haber geldi! Kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan’ın vefat etti

32 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ
Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan Şehri kırsalındaki Temurt Beldesi İğran Köyü'nde günlerdir süren bekleyiş üzücü haber ile sonuçlandı.

Fas’ta günlerdir süren bekleyiş sonrası acı haber geldi! Kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan’ın vefat etti

1 Şubat Salı günü Fas saati ile 15:00 sularında evlerinin yakınındaki 32 metrelik sondaj kuyusuna düşen 5 yaşındaki Faslı erkek çocuğu Rayan günler süren kurtarma çalışmalarının ardından kuyudan çıkarıldı.

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