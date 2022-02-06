Fas'ta günlerdir süren bekleyiş sonrası acı haber geldi! Kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan vefat etti
Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan Şehri kırsalındaki Temurt Beldesi İğran Köyü'nde günlerdir süren bekleyiş sonrası acı haber geldi. Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.
06.02.2022 01:13
- Son Güncelleme: 06.02.2022 01:34
Küçük çocuğun ailesi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Fas Kralı 6. Muhammed taziyelerini belirtti.
32 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ
Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan Şehri kırsalındaki Temurt Beldesi İğran Köyü'nde günlerdir süren bekleyiş üzücü haber ile sonuçlandı.