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Seks avcısı ABD'li sapık milyarder hamilelik çiftliği kurmak istemişti! Okurken kanınız donacak

Savcılar tarafından "seks avcısı" olarak tanımlanan ve tutuklu bulunduğu hapishanede şüpheli bir intihar ile hayatına son veren ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

19.11.2019 11:29 - Son Güncelleme: 19.11.2019 11:29
Seks avcısı ABD'li sapık milyarder hamilelik çiftliği kurmak istemişti! Okurken kanınız donacak

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklanan ve geçtiğimiz aylarda hücresinde hayatını kaybeden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kurbanlarından biri olduğunu öne süren Jane Doe ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.

Seks avcısı ABD'li sapık milyarder hamilelik çiftliği kurmak istemişti! Okurken kanınız donacak

Jane Doe'nun düzenlediği basın toplantısında, Epstein'in diğer kurbanlarını da temsil eden Gloria Allred de yer aldı.

Seks avcısı ABD'li sapık milyarder hamilelik çiftliği kurmak istemişti! Okurken kanınız donacak

Doe'nun kolundaki, "Epstein intihar etmedi." yazılı bileklik dikkat çekti.

Seks avcısı ABD'li sapık milyarder hamilelik çiftliği kurmak istemişti! Okurken kanınız donacak

Dün ABD'nin Los Angeles kentinde basın toplantısı düzenleyen 31 yaşındaki Jane Doe, 15 yaşındayken Epstein'in kendisine elektronik cihaz hediye ettiğini ve cinsel istismarda bulunmaya başladığını söyledi.

Seks avcısı ABD'li sapık milyarder hamilelik çiftliği kurmak istemişti! Okurken kanınız donacak

ABD'li milyarderin New Mexico'daki evine özel jetle götürüldüğünü ve Epstein ve iş arkadaşı tarafından başka küçük yaştaki kızlarla burada defalarca istismara uğradığını belirtti.

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