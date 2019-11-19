Seks avcısı ABD'li sapık milyarder hamilelik çiftliği kurmak istemişti! Okurken kanınız donacak

Savcılar tarafından "seks avcısı" olarak tanımlanan ve tutuklu bulunduğu hapishanede şüpheli bir intihar ile hayatına son veren ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

19.11.2019 11:29 - Son Güncelleme: 19.11.2019 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





