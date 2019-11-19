Dünyanın en gizemli yeriydi! ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge...
Dünyanın en gizemli yeri olarak kabul edilen 51 bölge veya Area 51, Roswell olayının ardından komplo teorilerinin odak noktası haline geldi. Boyd Bushman tarafından tüm gerçeklerin ifşa edilmesi ve yayınlanan fotoğrafların ardından dikkatleri daha da üzerine geçen 51. bölge hakkındaki iddialar okuyanları çok şaşırtacak cinsten... İşte ABD'nin hassas noktası 51.bölge ve gizemi!
Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok! İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaladığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.
Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor.
51. bölge hakkında diğer ayrıntılara geçeceğiz. Ama önce Boyd Bushman'ın iddialarına bakalım. Bushman 51.bölge ile ilgili öyle sırları ifşa etti ki, tüm dünya sallandı.