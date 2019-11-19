Dünyanın en gizemli yeriydi! ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge...

Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok! İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaladığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.