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Seferberlik ilanı sonrası kaçan Ruslara hapis şoku! Putin cezayı artıran kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Ruslar havalimanlarına ve sınırlara akın etmişti. Bu gelişmenin ardından Putin'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Rusya Devlet Başkanı, seferberlik görevinden kaçanlara yönelik hapis cezasının artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

24.09.2022 20:15 - Son Güncelleme: 24.09.2022 20:17
Seferberlik ilanı sonrası kaçan Ruslara hapis şoku! Putin cezayı artıran kararnameyi imzaladı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 7 ayı aşkın bir süre geride kaldı.

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Seferberlik ilanı sonrası kaçan Ruslara hapis şoku! Putin cezayı artıran kararnameyi imzaladı

Çatışmaların gölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir ulusa sesleniş konuşması geldi.

Seferberlik ilanı sonrası kaçan Ruslara hapis şoku! Putin cezayı artıran kararnameyi imzaladı


Putin, askeri kısmi seferberlik ilan ederek ülkedeki erkekleri silah altına çağırdı.

Seferberlik ilanı sonrası kaçan Ruslara hapis şoku! Putin cezayı artıran kararnameyi imzaladı

Bu gelişmenin ardından ülkeden ayrılmak isteyen insanlar havalimanlarına ve sınırlara akın etti.

Seferberlik ilanı sonrası kaçan Ruslara hapis şoku! Putin cezayı artıran kararnameyi imzaladı

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Moskova'dan çarpıcı bir adım attı.

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