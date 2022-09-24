Seferberlik ilanı sonrası kaçan Ruslara hapis şoku! Putin cezayı artıran kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Ruslar havalimanlarına ve sınırlara akın etmişti. Bu gelişmenin ardından Putin'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Rusya Devlet Başkanı, seferberlik görevinden kaçanlara yönelik hapis cezasının artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
24.09.2022 20:15 - Son Güncelleme: 24.09.2022 20:17
Çatışmaların gölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir ulusa sesleniş konuşması geldi.