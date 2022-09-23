Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre Batı'nın Zelenskiy politikası: "Elbette or...pu çocuğu, ama bizim or...pu çocuğumuz"

Lavrov, "Amaçları, kayıplara ve yıkıma rağmen Rusya'yı tüketmek ve zayıflatmak için çatışmaları mümkün olduğunca uzatmak. Böyle bir çizgi, Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olması anlamına geliyor ve onları da buna taraf yapıyor. Kolektif Batı tarafından bu çatışmanın kasıtlı olarak körüklenmesi de cezasız kalıyor." diye konuştu.