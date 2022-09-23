Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre Batı'nın Zelenskiy politikası: "Elbette or...pu çocuğu, ama bizim or...pu çocuğumuz"
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 7 aylık bir süre geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde Batılı devletler, Rusya'yı her kalemde yaptırıma maruz bıraktı. Moskova da cevabı doğal gazı keserek verdi. Tüm bu yaşananların gölgesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Batı'nın Volodimir Zelenskiy'e yönelik politikasını "Elbette or...pu çocuğu, ama bizim or...pu çocuğumuz" ifadeleriyle tanımladı. Peki, Lavrov neden böylesi hakaretvari bir tanımlamada bulundu? İşte tüm detaylar ve tarihe geçeçecek o sözün şifreleri...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 'Ukrayna' konu başlığında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Lavrov, Batı'nın Volodimir Zelenskiy'e yönelik politikasını "Elbette or...pu çocuğu, ama bizim or...pu çocuğumuz" ilkesine göre inşa ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Zelenskiy'e olay sözler | VİDEO
BATILI DEVLETLER AMACINI GİZLEMİYOR
Rus ordusunun sadece Kiev'in silahlı güçleriyle değil aynı zamanda kolektif Batı'nın askeri makinesiyle de karşı karşıya olduğunu söyleyen Lavrov, Batılı devletlerin amacını artık gizlemediğini dile getirdi.
Lavrov, "Amaçları, kayıplara ve yıkıma rağmen Rusya'yı tüketmek ve zayıflatmak için çatışmaları mümkün olduğunca uzatmak. Böyle bir çizgi, Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olması anlamına geliyor ve onları da buna taraf yapıyor. Kolektif Batı tarafından bu çatışmanın kasıtlı olarak körüklenmesi de cezasız kalıyor." diye konuştu.