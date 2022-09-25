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Pakistan'da felaket üstüne felaket! Selin ardından salgın hastalık vurdu

Sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Pakistan, salgın hastalıklarla boğuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastalıklardaki artışın Pakistan'da "ikinci bir felaket" potansiyeline sahip olduğunu açıklayarak uyarılarda bulunuyor. Pakistan'ın zaten zayıf olan sağlık sistemi selden etkilenen ailelerin güvenli olamayan suları içmesi ve yemek pişirmeye başlamasıyla yüzünden ortaya çıkan hastalıklar yüzünden sarsılıyor.

25.09.2022 10:26 - Son Güncelleme: 25.09.2022 10:34
Pakistan’da felaket üstüne felaket! Selin ardından salgın hastalık vurdu

Yağışlar yüzünden sel suları altında kalan bölgelerde yüzbinlerce insan derme çatma baraklarda yaşamaya çalışırken kilometrelerce alana yayılan sel suları sıtma, dang humması, ishal ve cilt hastalıklarına neden oluyor.

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Pakistan’da felaket üstüne felaket! Selin ardından salgın hastalık vurdu

Hastalık yüzünden hastanelerde boş yer bulamayan binlerce sivil Karaçide'ki okullarda aileleriyle birlikte misafir ediliyor. Sel suları yüzünden evsiz kalan binlerce kişi şehrin farklı noktalarında okullara yerleştirilerek geçici olarak hem barınma sorunları çözülüyor hem de gönüllü hekimler salgın hastalıklarla mücadele eden Pakistanlılara tıbbı destek sağlıyor.

Pakistan’da felaket üstüne felaket! Selin ardından salgın hastalık vurdu

Bölgede çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay ekipleri de selden etkilenen noktalara mobil sağlık merkezleri kurmayı hedefliyor.

Pakistan’da felaket üstüne felaket! Selin ardından salgın hastalık vurdu

OKULLAR SEL MAĞDURLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Pakistan Afet yönetimi ajansı 1 Temmuz'dan bu yana selden etkilenen bölgelerde kurulan seyyar hastanelerde 3 milyona yakın kişinin suyla bulaşan hastalıklar nedeniyle tedavi edildiği söyledi. Yağışlardan en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Sind bölgesinde de hastaneler sel kaynaklı hastalık şikayetleri ile gelen hastalarla dolup taşıyor.

Pakistan’da felaket üstüne felaket! Selin ardından salgın hastalık vurdu

Hastanelerde yer bulamayan Pakistanlılara, Sind Eyaletinin en büyük şehri olan Karaçi'nin kenar mahalleri ev sahipliği yapıyor. Evleri, köyleri sular altında kalan binlerce Pakistanlı, gönüllüler tarafından tutulan evlerde bir arada yaşıyor.

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