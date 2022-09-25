Pakistan’da felaket üstüne felaket! Selin ardından salgın hastalık vurdu

Hastalık yüzünden hastanelerde boş yer bulamayan binlerce sivil Karaçide'ki okullarda aileleriyle birlikte misafir ediliyor. Sel suları yüzünden evsiz kalan binlerce kişi şehrin farklı noktalarında okullara yerleştirilerek geçici olarak hem barınma sorunları çözülüyor hem de gönüllü hekimler salgın hastalıklarla mücadele eden Pakistanlılara tıbbı destek sağlıyor.