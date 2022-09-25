Pakistan'da felaket üstüne felaket! Selin ardından salgın hastalık vurdu
Sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Pakistan, salgın hastalıklarla boğuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastalıklardaki artışın Pakistan'da "ikinci bir felaket" potansiyeline sahip olduğunu açıklayarak uyarılarda bulunuyor. Pakistan'ın zaten zayıf olan sağlık sistemi selden etkilenen ailelerin güvenli olamayan suları içmesi ve yemek pişirmeye başlamasıyla yüzünden ortaya çıkan hastalıklar yüzünden sarsılıyor.
Hastalık yüzünden hastanelerde boş yer bulamayan binlerce sivil Karaçide'ki okullarda aileleriyle birlikte misafir ediliyor. Sel suları yüzünden evsiz kalan binlerce kişi şehrin farklı noktalarında okullara yerleştirilerek geçici olarak hem barınma sorunları çözülüyor hem de gönüllü hekimler salgın hastalıklarla mücadele eden Pakistanlılara tıbbı destek sağlıyor.
OKULLAR SEL MAĞDURLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Pakistan Afet yönetimi ajansı 1 Temmuz'dan bu yana selden etkilenen bölgelerde kurulan seyyar hastanelerde 3 milyona yakın kişinin suyla bulaşan hastalıklar nedeniyle tedavi edildiği söyledi. Yağışlardan en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Sind bölgesinde de hastaneler sel kaynaklı hastalık şikayetleri ile gelen hastalarla dolup taşıyor.