Savaşın iğrenç yüzü! Ukraynalı kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askerleri eşimi öldürdü bana tecavüz etti

Kiev'in 70 kilometre batısında sessiz bir kırsal mahallede 50 yaşındaki Anna'yla görüştük. Kimliğini korumak için adını değiştirdik. Anna bize 7 Mart'ta yabancı bir asker birden evine girdiğinde, içeride eşiyle olduğunu söyledi: "Başıma silah dayadı, beni yakındaki bir eve götürdü. Bana emir vererek, 'Kıyafetlerini çıkar yoksa seni vururum' dedi. Dediklerini yapmazsam beni öldüreceğini söyleyerek tehditlerini sürdürdü. daha sonra bana tecavüz etmeye başladı."

Anna kendisine saldıran kişiyi, Rusya'nın müttefiki, genç ve zayıf bir Çeçen savaşçı olarak tanımladı: