RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Bayraktar SİHA için şarkı yazıldı! Dünya Türk dronelarını konuşuyor!

Bayraktar SİHA için şarkı yazıldı! Dünya Türk dronelarını konuşuyor!

Gerek Doğu Akdeniz'de gerekse Dağlık Karabağ'da önemli başarılara imza atan SİHA'lar son günlerde Ukrayna &ndash; Rusya savaşı ile anılmaya başlandı. Gelen son dakika haberine göre, CNN International, "Bayraktar, yeni çılgınlık bu" sözleriyle Türk İHA için şarkılar söylendiğini aktardı.

12.04.2022 14:45 - Son Güncelleme: 12.04.2022 14:45
Bayraktar SİHA için şarkı yazıldı! Dünya Türk dronelarını konuşuyor!

Rusya'nın saldırı başlattığı günden bu yana Ukrayna savunması için önemli bir rol oynayan Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, ülkede her geçen gün popüler olmaya devam ediyor.

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Bayraktar SİHA için şarkı yazıldı! Dünya Türk dronelarını konuşuyor!

Batılı ve Ukraynalı yetkililer, Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Rus saldırılarına karşı koymada önemli rol oynadığı için överken, Ukraynalılar Bayraktar'ı önemli bir sembol haline getirmeye başladı.

Bayraktar SİHA için şarkı yazıldı! Dünya Türk dronelarını konuşuyor!

Ukrayna'da halk, Bayraktar TB2 için şarkılar yazmaya başlarken, evcil hayvanlarına Türk yapımı insansız hava aracının adını veriyor.

Bayraktar SİHA için şarkı yazıldı! Dünya Türk dronelarını konuşuyor!

CNN International, "Bayraktar, yeni çılgınlık bu" sözleriyle Türk İHA için şarkılar söylendiğini aktardı.

Bayraktar SİHA için şarkı yazıldı! Dünya Türk dronelarını konuşuyor!

Haberde, Kiev belediye başkanının geçtiğimiz ay şehrin hayvanat bahçesinde yeni doğan bir lemurun adının Bayraktar olacağını duyurduğu bildirilirken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kiev polis köpeği eğitim merkezindeki başka bir köpek yavrusu olan Bayraktar'ın fotoğrafını paylaştı.

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