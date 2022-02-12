Cinsel ilişki tuzağıyla katil oldu! 19 yaşındaki genç kız cinsel fanteziyle öldürdü! Seri katil olarak...
Cinsel ilişki tuzağıyla Iraklı adamı feci şekilde öldürdü! Cinsel ilişki tuzağı ile bir kişiyi öldüren 19 yaşındaki Sarah M. Almanya'da gündem oldu. Dehşete düşüren genç kız üç farklı flört sitesinde 'Domina Cherry' adını kullanarak sahte profiller oluşturdu. 241 erkekle iletişime geçen Sarah M., kendisine kurban olarak Iraklı Zayed E.'yi seçti ve cinsel ilişki tuzağıyla katletti. Cinayetten iki ay önce borderline sendromu teşhisi konulan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Sarah M.'nin 'İşlediğim cinayetlerle seri katil olarak tarihe geçmek istiyordum' dediği belirtiliyor.
12.02.2022 11:54
- Son Güncelleme: 12.02.2022 11:54
Basına yansıyan bilgilere göre Sarah M., üç farklı flört sitesinde 'Domina Cherry' adını kullanarak sahte profiller oluşturdu.
Cinayetin işlendiği gece Sarah M.'nin bir arkadaşına sesli mesaj göndererek "Şimdi dışarı çıkıyorum, ilkini öldürmek istiyorum. Heyecanlıyım. İşe yaraması için bana şans dile' dediği ortaya çıktı.