Bölgede tüm dengeler değişti! Taliban'dan "Afganistan’da düzenli ordu kuracağız" açıklaması
Afganistan'dan sıcak bir son dakika haberi geldi. Taliban hükümetinin "Genelkurmay Başkanı" Kari Fasihuddin, Afganistan'da yakın zamanda düzenli ordu kuracaklarını söyledi. Afganistan'da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.
15.09.2021 16:12
- Son Güncelleme: 15.09.2021 16:13
Başkent Kabil'de bir konferansta konuşan Fasihuddin, ülkedeki askeri sisteme dair Taliban yönetiminin planlarını duyurdu.
Afganistan'da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.
Afganistan'daki 34 vilayetten 33'ü Taliban'ın kontrolü altına girmişti, ancak başkent Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti yerel grupların elinde kalmıştı.