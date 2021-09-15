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Bölgede tüm dengeler değişti! Taliban'dan "Afganistan’da düzenli ordu kuracağız" açıklaması

Afganistan'dan sıcak bir son dakika haberi geldi. Taliban hükümetinin "Genelkurmay Başkanı" Kari Fasihuddin, Afganistan'da yakın zamanda düzenli ordu kuracaklarını söyledi. Afganistan'da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.

15.09.2021 16:12 - Son Güncelleme: 15.09.2021 16:13
Bölgede tüm dengeler değişti! Taliban’dan Afganistan’da düzenli ordu kuracağız açıklaması

Başkent Kabil'de bir konferansta konuşan Fasihuddin, ülkedeki askeri sisteme dair Taliban yönetiminin planlarını duyurdu.

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Bölgede tüm dengeler değişti! Taliban’dan Afganistan’da düzenli ordu kuracağız açıklaması

Afganistan'da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.

Bölgede tüm dengeler değişti! Taliban’dan Afganistan’da düzenli ordu kuracağız açıklaması

Öte yandan Fasihuddin, ülkede "etnik ve direniş temelli kargaşa çıkaranları" bastıracaklarını söyleyerek, "direnişçilerin" ülkeyi iç savaşa sürüklemek istediğini ileri sürdü.

Bölgede tüm dengeler değişti! Taliban’dan Afganistan’da düzenli ordu kuracağız açıklaması

Afganistan'daki 34 vilayetten 33'ü Taliban'ın kontrolü altına girmişti, ancak başkent Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti yerel grupların elinde kalmıştı.

Bölgede tüm dengeler değişti! Taliban’dan Afganistan’da düzenli ordu kuracağız açıklaması

Ulusal Direniş Cephesi adı altında toplanan söz konusu gruplara eski Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyordu.

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