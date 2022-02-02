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Haberler Dünya Omicron'a çare çapraz bağışıklık! T hücreleri yüzde 70-80 oranında koruma sağlıyor

Omicron'a çare çapraz bağışıklık! T hücreleri yüzde 70-80 oranında koruma sağlıyor

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün son varyantı Omicron ülkeleri yeniden alarma geçirdi. Türkiye'deki vakaların da büyük çoğunluğunu oluşturan Omicron hakkında yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmacılar, antikorlardan daha uzun süre koruma sağlayan ve aşılar ile başka varyatların enfeksiyonlarıyla tetiklenen T hücrelerinin Omicron varyantını tanıyabildiğini açıkladı.

02.02.2022 16:19 - Son Güncelleme: 02.02.2022 16:19
Omicron’a çare çapraz bağışıklık! T hücreleri yüzde 70-80 oranında koruma sağlıyor

Güney Afrika'da yapılan yeni bir çalışma, ciddi Covid-19'dan uzun süreli korunmada rol oynadığı düşünülen güçlü bağışıklık hücrelerinin Omicron'u tanıyabildiğini buldu.

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Omicron’a çare çapraz bağışıklık! T hücreleri yüzde 70-80 oranında koruma sağlıyor

T hücreleri olarak adlandırılan bu bağışıklık savaşçıları, vücuttaki enfekte hücreleri avlayan ve yok eden beyaz kan hücrelerinden oluşuyor.

Omicron’a çare çapraz bağışıklık! T hücreleri yüzde 70-80 oranında koruma sağlıyor

Cape Town Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma kapsamlı mutasyonlara rağmen T hücrelerinin Omicron varyantını tanıyabildiklerini gösterdi. Bununla birlikte Omicron'un antikorlardan kaçtığı zaten biliniyordu, ancak şimdiye kadar bilim insanları T hücrelerinin varyanta karşı işlevlerini net olarak bilmiyordu.

Omicron’a çare çapraz bağışıklık! T hücreleri yüzde 70-80 oranında koruma sağlıyor

CİDDİ HASTALIĞA KARŞI HAYATİ BİR ROL OYNUYOR
Önceki çalışmalar, aşılara ve/veya enfeksiyona yanıt olarak ortaya çıkan T hücrelerinin, insanların Covid-19 ile ciddi şekilde hastalanmasını önlemede hayati bir rol oynayabileceğini bulmuştu.

Omicron’a çare çapraz bağışıklık! T hücreleri yüzde 70-80 oranında koruma sağlıyor

FARKLI VARYANTLARLA ENFEKTE OLAN KİŞİLERİN T HÜCRESİ TEPKİLERİ İNCELENDİ
Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları Catherine Riou ve Wendy Burgers, daha önce aşılanmış veya corona virüsün daha önceki varyantlarıyla enfekte olmuş kişilerde T hücresi tepkilerini inceledi.

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