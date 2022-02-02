Omicron’a çare çapraz bağışıklık! T hücreleri yüzde 70-80 oranında koruma sağlıyor

Cape Town Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma kapsamlı mutasyonlara rağmen T hücrelerinin Omicron varyantını tanıyabildiklerini gösterdi. Bununla birlikte Omicron'un antikorlardan kaçtığı zaten biliniyordu, ancak şimdiye kadar bilim insanları T hücrelerinin varyanta karşı işlevlerini net olarak bilmiyordu.