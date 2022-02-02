Omicron'a çare çapraz bağışıklık! T hücreleri yüzde 70-80 oranında koruma sağlıyor
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün son varyantı Omicron ülkeleri yeniden alarma geçirdi. Türkiye'deki vakaların da büyük çoğunluğunu oluşturan Omicron hakkında yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmacılar, antikorlardan daha uzun süre koruma sağlayan ve aşılar ile başka varyatların enfeksiyonlarıyla tetiklenen T hücrelerinin Omicron varyantını tanıyabildiğini açıkladı.
02.02.2022 16:19
- Son Güncelleme: 02.02.2022 16:19
Güney Afrika'da yapılan yeni bir çalışma, ciddi Covid-19'dan uzun süreli korunmada rol oynadığı düşünülen güçlü bağışıklık hücrelerinin Omicron'u tanıyabildiğini buldu.
Cape Town Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma kapsamlı mutasyonlara rağmen T hücrelerinin Omicron varyantını tanıyabildiklerini gösterdi. Bununla birlikte Omicron'un antikorlardan kaçtığı zaten biliniyordu, ancak şimdiye kadar bilim insanları T hücrelerinin varyanta karşı işlevlerini net olarak bilmiyordu.