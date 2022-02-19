Savaş başladı başlayacak! Gerilim tırmanıyor: İşte Rusya ve Ukrayna’nın askeri güçleri

Ayrıca Ukrayna'nın Donbass'ta büyük bir saldırı başlatmayı planladığını iddia eden Rus destekli ayrılıkçılar da dahil olmak üzere Rus tarafının daha fazla dezenformasyon kampanyasına başvurduğunu belirten Biden, Rusya'nın sınırlarına 150 binden fazla asker yığdığını söyledi.



"RUS KUVVETLERİNİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA UKRAYNA'YA SALDIRMAYI PLANLADIKLARINA İNANMAK İÇİN NEDENLERİMİZ VAR"

Biden, "Bütün bunlar, Rusların daha önce kullandıkları taktiklerle tutarlıdır, Ukrayna'ya karşı harekete geçmek için yalan bir gerekçe oluşturmak. Bu aynı zamanda ABD'nin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın haftalardır uyardığı bahane senaryolarıyla da uyumludur" dedi. Rus birliklerinin şu anda Ukrayna'yı Belarus'tan, Ukrayna sınırından ve Karadeniz'den kuşatmış durumda olduğunu vurgulayan Biden, "Rus kuvvetlerinin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta Ukrayna'ya saldırmayı planladıklarına inanmak için nedenlerimiz var. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i, 2.8 milyon masum insandan oluşan bir şehri hedef alacaklarına inanıyoruz" dedi.

