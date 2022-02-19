Savaş başladı başlayacak! Gerilim tırmanıyor: İşte Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri
Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin giderek tırmanmasının ardından iki taraf savaşın eşiğine geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını söyledi. Peki olası bir savaş durumunda Rusya'nın ve Ukrayna'nın askeri güçleri neler? Hangi ülkenin askeri gücü ne kadar? İşte dünyanın merak ettiği sorunun yanıtı.
Son dakika haberi... Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 19 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Donbas'ın Novotroyske, Granitne, Vodyane, Şırokine ve Bolotone bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu, Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarıldı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan diğer bir açıklamada, ayrılıkçıların dün farklı bölgelerde 66 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.
DONBAS KRİZİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.
Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.
Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
BİDEN: "PUTİN'İN UKRAYNA'YI İŞGAL KARARI VERDİĞİNE İNANIYORUM"
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu. Biden, "Son birkaç gündür Donbass'ta Ukrayna'yı kışkırtmaya çalışan Rus destekli güçlerin ateşkes ihlallerinde büyük bir artış olduğunu gördük" diyerek Donbass'ta Rus destekli ayrılıkçılar tarafından bir anaokulunun vurulduğu saldırının suçunun Ukrayna'ya atıldığını belirtti.
Ayrıca Ukrayna'nın Donbass'ta büyük bir saldırı başlatmayı planladığını iddia eden Rus destekli ayrılıkçılar da dahil olmak üzere Rus tarafının daha fazla dezenformasyon kampanyasına başvurduğunu belirten Biden, Rusya'nın sınırlarına 150 binden fazla asker yığdığını söyledi.
"RUS KUVVETLERİNİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA UKRAYNA'YA SALDIRMAYI PLANLADIKLARINA İNANMAK İÇİN NEDENLERİMİZ VAR"
Biden, "Bütün bunlar, Rusların daha önce kullandıkları taktiklerle tutarlıdır, Ukrayna'ya karşı harekete geçmek için yalan bir gerekçe oluşturmak. Bu aynı zamanda ABD'nin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın haftalardır uyardığı bahane senaryolarıyla da uyumludur" dedi. Rus birliklerinin şu anda Ukrayna'yı Belarus'tan, Ukrayna sınırından ve Karadeniz'den kuşatmış durumda olduğunu vurgulayan Biden, "Rus kuvvetlerinin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta Ukrayna'ya saldırmayı planladıklarına inanmak için nedenlerimiz var. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i, 2.8 milyon masum insandan oluşan bir şehri hedef alacaklarına inanıyoruz" dedi.