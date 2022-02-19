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Ateş hattında son dakika 'seferberlik' haberi! Patlama sesleri dünyayı salladı: Rusya'dan OHAL kararı

Bütün dünya savaşın ayak seslerinin geldiği Rusya-Ukrayna sınırına odaklanmış durumda. Son dakika haberine göre Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin bu sabah yaptığı açıklamada savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu. Siviller bölgeden ayrılırken, yoğun kalabalıkların oluştuğu Rus bölgesi olağanüstü hal ilan etti. Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde birden fazla büyük patlama sesi duyulduğu açıklandı. İşte sıcak çatışmalara gebe cepheden son dakika haberleri...

19.02.2022 15:23 - Son Güncelleme: 19.02.2022 15:34
Ateş hattında son dakika ’seferberlik’ haberi! Patlama sesleri dünyayı salladı: Rusya’dan OHAL kararı

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu.

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Ateş hattında son dakika ’seferberlik’ haberi! Patlama sesleri dünyayı salladı: Rusya’dan OHAL kararı

Puşilin, gözlemcilerin doğu Ukrayna'daki çatışmalarda büyük bir artış olduğu konusunda uyarmalarının ardından yaptığı bir video açıklamasında, "Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bugün genel seferberlik hakkında bir kararname imzaladım." ifadelerini kullandı.

Ateş hattında son dakika ’seferberlik’ haberi! Patlama sesleri dünyayı salladı: Rusya’dan OHAL kararı

SİVİLLLER KAÇIYOR
Puşilin dün de sivillerin bölgeden ayrıldığını duyurmuştu. Donbass halkında paniğe neden olan açıklama ve siren seslerinin ardından Donbass Bölgesindeki halkının evlerini terk etmek için hazırlıklara başladığı ve uzun ATM kuyrukları oluşturduğu öğrenildi.

Ateş hattında son dakika ’seferberlik’ haberi! Patlama sesleri dünyayı salladı: Rusya’dan OHAL kararı

RUSYA'DAN OHAL KARARI
12:48 Ukrayna sınırındaki bir Rus bölgesi, Ukrayna'da gelen insan sayısının artması nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Rus Haber ajanslarına göre Rostov bölgesi valisi Vasily Golubev, "Gelen insan sayısının artması eğilimi göz önüne alınarak olağanüstü hal ilan etmeyi uygun görüyoruz." dedi.

Ateş hattında son dakika ’seferberlik’ haberi! Patlama sesleri dünyayı salladı: Rusya’dan OHAL kararı

12:30 NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, "Kremlin'in amacı sınırlarında daha az NATO birliği görmek olsa da olası bir işgalde, çok daha fazla NATO birliği görecek. Müttefiklerimizi korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız " dedi. AB başkanı Ursula von der Leyen ise herhangi bir saldırganlık durumunda Moskova'ya karşı "mali ve ekonomik yaptırım paketi" sözü verdi.

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