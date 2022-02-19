Ateş hattında son dakika ’seferberlik’ haberi! Patlama sesleri dünyayı salladı: Rusya’dan OHAL kararı

12:30 NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, "Kremlin'in amacı sınırlarında daha az NATO birliği görmek olsa da olası bir işgalde, çok daha fazla NATO birliği görecek. Müttefiklerimizi korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız " dedi. AB başkanı Ursula von der Leyen ise herhangi bir saldırganlık durumunda Moskova'ya karşı "mali ve ekonomik yaptırım paketi" sözü verdi.



