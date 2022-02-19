Ateş hattında son dakika 'seferberlik' haberi! Patlama sesleri dünyayı salladı: Rusya'dan OHAL kararı
Bütün dünya savaşın ayak seslerinin geldiği Rusya-Ukrayna sınırına odaklanmış durumda. Son dakika haberine göre Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin bu sabah yaptığı açıklamada savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu. Siviller bölgeden ayrılırken, yoğun kalabalıkların oluştuğu Rus bölgesi olağanüstü hal ilan etti. Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde birden fazla büyük patlama sesi duyulduğu açıklandı. İşte sıcak çatışmalara gebe cepheden son dakika haberleri...
Puşilin, gözlemcilerin doğu Ukrayna'daki çatışmalarda büyük bir artış olduğu konusunda uyarmalarının ardından yaptığı bir video açıklamasında, "Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bugün genel seferberlik hakkında bir kararname imzaladım." ifadelerini kullandı.
RUSYA'DAN OHAL KARARI
12:48 Ukrayna sınırındaki bir Rus bölgesi, Ukrayna'da gelen insan sayısının artması nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Rus Haber ajanslarına göre Rostov bölgesi valisi Vasily Golubev, "Gelen insan sayısının artması eğilimi göz önüne alınarak olağanüstü hal ilan etmeyi uygun görüyoruz." dedi.
12:30 NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, "Kremlin'in amacı sınırlarında daha az NATO birliği görmek olsa da olası bir işgalde, çok daha fazla NATO birliği görecek. Müttefiklerimizi korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız " dedi. AB başkanı Ursula von der Leyen ise herhangi bir saldırganlık durumunda Moskova'ya karşı "mali ve ekonomik yaptırım paketi" sözü verdi.