Rusya’nın balistik ve seyir füzeleri hazır! Putin'in talimatı bekleniyor... Dünyanın gözü o noktaya çevrildi
Son dakika gelişmesine göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın balistik ve seyir füzeleriyle gerçekleşecek olan tatbikatı birlikte izleyeceklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı. Biden ise, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı. işte gerilimin tırmandığı Ukrayna-Rusya krizine ilişkin son dakika gelişmeleri.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu, Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Belarus ve Rusya arasında imzalanan "Birlik Devletleri" anlaşmasının işleyişinden bahseden Putin, "Birlik devletini inşa etmede önemli ilerlemeler kaydettik. Meslektaşlarımız sıkı çalıştı, iyi 28 program hazırlandı. Bu alanlarda uzun zamandır iyi bir gelişme var. Açıkça söylemek gerekirse bu alanların çoğunda uzun süredir ilerleme var" diyerek, askeri doktrin ve göç politikası konusunda da iyi çalışmalar yapıldığını ifade etti.
Lukaşenko ile Rus ordusu tarafından gerçekleştirilecek olan, balistik ve seyir füzelerinin kullanılacağı bir tatbikatı izleyeceklerini belirten Putin, "Bölgesel durumu ele alacağız. Askeri işbirliğinin son durumunu değerlendireceğiz. Askeri tatbikatlar şu anda aktif aşamada. Hatta yarın bu askeri işbirliği kompleksinin önemli olaylarından birine katılacağız" dedi.
PUTİN, YEDEK ASKERLERİN EĞİTİME ALINMASI İÇİN KARAR İMZALADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı.
Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin'in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.