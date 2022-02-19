Rusya’nın balistik ve seyir füzeleri hazır! Putin’in talimatı bekleniyor... Dünyanın gözü o noktaya çevrildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu, Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Belarus ve Rusya arasında imzalanan "Birlik Devletleri" anlaşmasının işleyişinden bahseden Putin, "Birlik devletini inşa etmede önemli ilerlemeler kaydettik. Meslektaşlarımız sıkı çalıştı, iyi 28 program hazırlandı. Bu alanlarda uzun zamandır iyi bir gelişme var. Açıkça söylemek gerekirse bu alanların çoğunda uzun süredir ilerleme var" diyerek, askeri doktrin ve göç politikası konusunda da iyi çalışmalar yapıldığını ifade etti.

