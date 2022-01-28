Savaş an meselesi! Rusya ve Ukrayna gerilimi tırmanıyor! Rus gemileri ateş açtı
Dünya Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime kilitlenmiş durumda. Bölgedeki her hareketlilik dikkatle takip edilirken savaşın çıkması an meselesi. Washington Post gazetesi Doğu Avrupa'daki 40 bin NATO askerine ABD'nin yeni birliklerle katılabileceğini yazdı. Wall Street Journal Putin'in işgal için son hazırlıkları yaptığını söyledi. Rus medyası ise Rus savaş gemisinden gerçek mermilerle ateş açıldığını açıkladı.
Dünya Ukrayna-Rusya sınırına kilitlenirken, Amerikan Washington Post gazetesi'nde dikkat çeken bir haber yayımlandı. Gazete, ABD'nin Doğu Avrupa'ya asker sevkiyatı yapabileceğini yazdı. 'Pentagon Ukrayna krizindeki hazırlıkları savunuyor, ordu birliklerinin muhtemel sevkiyatını detaylandırıyor' başlığıyla yayınlanan habere göre, Washington yönetimi halihazırda Kiev'e milyonlarca dolarlık silah gönderdi.
Doğu Avrupa'daki NATO birliklerine destek için 8 bin 500 askerin alarm durumuna geçirildiğini hatırlatan Washington Post, Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü John Kirby'nin ilk kez detay verdiğini kaydetti. 82. ve 101. hava indirme tümenleri, XVIII Hava Müfrezesi ve 4. Piyade Tümeni'nin Doğu Avrupa'ya gönderilebileceğini yazan Washington Post, halihazırda bölgede yaklaşık 40 bin askeri bulunduğunu belirtiyor.
WSJ: İŞGAL İÇİN SON HAMLE
The Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna sınırına 100 bin asker yığan Rus ordusunun ayrıca tıbbi birimleri de cephe hattına taşıdığını ve işgal operasyonunun son safhasına girdiğini yazdı. Haberini Batılı savunma yetkililerine dayandıran WSJ, Maxar tarafından yayınlanan yeni uydu görüntüsüne de yer verdi.
RESMİ TELEVİZYON YAYINLADI
Karadeniz, Barents Denizi ve Belarus gibi farklı cephelerde gövde gösterisine girişen Rusya lideri Vladimir Putin ise, gerçek mermiler kullanıyor. Rus medyası, Karadeniz'e açılan 20'yi aşkın savaş gemisinden hava ve kara hedeflerine atış yapıldığını bildiriyor.
'Rus gemileri Karadeniz'de ateş açtı' başlığını kullanan Ria, taarruz grubuna Amiral Essen fırkateyninin liderlik ettiğini aktarıyor. Ordu televizyonu Zvezda ise, ateş açan gemilerin görüntülerini ekrana getirdiği haberinde gerçek mermilerle hedeflerin imha edildiğini kaydetti.
Rus savaş gemileri, Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım'daki Sivastopol ve hemen karşısında yer alan Novorossiysk'teki üslerinden ayrılıp Karadeniz'e açıldı. Ukrayna ve Batılı ülkelere verilen gözdağında, fırkateynler, devriye gemileri, küçük füze gemileri ve çıkarma gemileri yer alıyor.
BIDEN'DAN UKRAYNA'YA GÜVENCE
Diplomasi tarafında ise ABD Başkanı Joe Biden Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüştü, Washington'ın Kiev'e desteğini yineledi. Beyaz Saray, Biden'ın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin müttefikleriyle birlikte Rusya'ya kararlı şekilde yanıt vereceği konusunda Zelenski'ye güvence verdiğini duyurdu.