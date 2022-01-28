Savaş an meselesi! Rusya ve Ukrayna gerilimi tırmanıyor! Rus gemileri ateş açtı

Rus savaş gemileri, Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım'daki Sivastopol ve hemen karşısında yer alan Novorossiysk'teki üslerinden ayrılıp Karadeniz'e açıldı. Ukrayna ve Batılı ülkelere verilen gözdağında, fırkateynler, devriye gemileri, küçük füze gemileri ve çıkarma gemileri yer alıyor.

BIDEN'DAN UKRAYNA'YA GÜVENCE

Diplomasi tarafında ise ABD Başkanı Joe Biden Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüştü, Washington'ın Kiev'e desteğini yineledi. Beyaz Saray, Biden'ın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin müttefikleriyle birlikte Rusya'ya kararlı şekilde yanıt vereceği konusunda Zelenski'ye güvence verdiğini duyurdu.