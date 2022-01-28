1 milyon kazanıyor! Çıkardığı gazı satan ABD'li kadın yıldız Stephanie Matto'nun başı dertte: Ölüm tehditleri alıyor
ABD'de şov yıldızı Stephanie Matto haftada 70 bin dolar (1 milyon lira) kazanıyor. Stephanie Matto bunu gazını satarak yapıyor. Stephanie Matto çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor bu sayede haftalık 1 milyon lirayı cebine koyuyor. Ancak şimdi derdi büyük. Stephanie Matto, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı işini bırakmıştı. Para kazanma yönteminin birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çektiğini ifade eden Matto, ölüm tehditleri aldığını söyledi.
28.01.2022 10:58
- Son Güncelleme: 28.01.2022 10:58
Çıkardığı gazı kavanozlayıp hayranlarına satarak binlerce dolara satan Stephanie Matto, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı işini bırakmıştı.