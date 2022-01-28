Vav TV İzle
Haberler Dünya 1 milyon kazanıyor! Çıkardığı gazı satan ABD'li kadın yıldız Stephanie Matto'nun başı dertte: Ölüm tehditleri alıyor

1 milyon kazanıyor! Çıkardığı gazı satan ABD'li kadın yıldız Stephanie Matto'nun başı dertte: Ölüm tehditleri alıyor

ABD'de şov yıldızı Stephanie Matto haftada 70 bin dolar (1 milyon lira) kazanıyor. Stephanie Matto bunu gazını satarak yapıyor. Stephanie Matto çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor bu sayede haftalık 1 milyon lirayı cebine koyuyor. Ancak şimdi derdi büyük. Stephanie Matto, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı işini bırakmıştı. Para kazanma yönteminin birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çektiğini ifade eden Matto, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

28.01.2022 10:58 - Son Güncelleme: 28.01.2022 10:58
1 milyon kazanıyor! Çıkardığı gazı satan ABD’li kadın yıldız Stephanie Matto’nun başı dertte: Ölüm tehditleri alıyor

Çıkardığı gazı kavanozlayıp hayranlarına satarak binlerce dolara satan Stephanie Matto, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı işini bırakmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 milyon kazanıyor! Çıkardığı gazı satan ABD’li kadın yıldız Stephanie Matto’nun başı dertte: Ölüm tehditleri alıyor

Para kazanma yönteminin birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çektiğini ifade eden Matto, ölüm tehditleri aldığını söyledi. Genç kadın, kendisini tehdit edenlerin sayılarının her geçen gün arttığını ifade etti.

1 milyon kazanıyor! Çıkardığı gazı satan ABD’li kadın yıldız Stephanie Matto’nun başı dertte: Ölüm tehditleri alıyor

Doktorların sağlık konusundaki uyarılarını ciddiye aldığını ifade eden Matto, kariyerini sonlandırmaya karar verdi. I've Got News For You podcast'inde konuşan Matto, gaz çıkartma işi nedeniyle ölüm tehditleri aldığını söyledi.

1 milyon kazanıyor! Çıkardığı gazı satan ABD’li kadın yıldız Stephanie Matto’nun başı dertte: Ölüm tehditleri alıyor

Çıkarttığı gaz kavanozlara koyarak satma fikri nedeniyle sert eleştiriler aldığını dile getiren Matto, durumun ölüm tehditlerine kadar ciddileştiğini söyledi.

1 milyon kazanıyor! Çıkardığı gazı satan ABD’li kadın yıldız Stephanie Matto’nun başı dertte: Ölüm tehditleri alıyor

Hayranlarının istekleri üzerine bu işi oluşturmaya karar verdiğini belirten Matto, "Beni taciz eden çok sayıda sosyal medya hesabı vardı.

SON DAKİKA