Şangay’da Kovid çatışması! Çin’in ’Sıfır-Kovid’ politikası korkunç görüntülere neden oldu: Balkondan çıkıp çığlık atıyorlar

DİZ ÇÖKÜP POLİSE YALVARDILAR

Polisin kameralar önünde bir kaç kişiyi tutukladığı video Çin halkının yaşadığı öfkenin sadece bir kısmını gösteriyor. Sosyal medyadaki bir başka videoda yetkililer birini zorla araca bindirirken arkada ağlayan bir kadının "Neden yaşlı bir insanı götürüyorlar?" diye sorduğu duyuluyor. Başka bir videoda, insanların diz çökerek polise durması için yalvardığı görülüyor.