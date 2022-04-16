Şangay'da Kovid çatışması! Çin'in 'Sıfır-Kovid' politikası korkunç görüntülere neden oldu: Balkondan çıkıp çığlık atıyorlar
Çin'den gelen görüntüler dünyayı salladı. Mart ayının sonundan beri evlerinde kapalı tutulan Şangay sakinleri karantina merkezlerine gitmemek için polisle çatıştı. Güvenlik güçlerinin insanları kollarından sürükleyerek karantina merkezine götürdüğü görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Güvenlik güçlerinin Karantina merkezine götürme çabalarına ayak direyen insanlar sık sık evlerinin balkonlarına çıkıp çığlık atarak tepkisini gösteriyor.
Çin'in 'Sıfır-Kovid' politikasını uygulayan diğer şehirlerinin aksine geçtiğimiz aya kadar daha rahat bir yaklaşım benimseyen Şanghay bu kez katı kısıtlamaların göbeğinde. Omicron varyantı vakalarındaki artışın ardından Şanghay'da yaklaşık 25 milyon kişi sıkı bir kapanmanın üçüncü haftasına girdi.
EVLERİNİN BALKONLARINA ÇIKIP ÇIĞLIK ATIYOLAR
Mart ayının sonundan beri evlerinde kapalı olan kent sakinleri uygulanan katı kısıtlamalar nedeni ile isyan bayrağını açtı. Güvenlik güçlerinin Karantina merkezine götürme çabalarına ayak direyen insanlar sık sık evlerinin balkonlarına çıkıp çığlık atarak tepkisini gösteriyor.
Görüntülerde kalabalığın içindeki birkaç kişinin polis hattını kırarak karantinadan kaçmaya çalıştığı, tehlikeli madde kıyafeti giymiş güvenlik güçlerinin ise insanları kollarından tutup sürüklediği görülüyor. Videoda kent sakinleri polisi kendilerine vurmakla suçlarken arka planda çığlık ve ağlama sesleri duyuluyor.
DİZ ÇÖKÜP POLİSE YALVARDILAR
Polisin kameralar önünde bir kaç kişiyi tutukladığı video Çin halkının yaşadığı öfkenin sadece bir kısmını gösteriyor. Sosyal medyadaki bir başka videoda yetkililer birini zorla araca bindirirken arkada ağlayan bir kadının "Neden yaşlı bir insanı götürüyorlar?" diye sorduğu duyuluyor. Başka bir videoda, insanların diz çökerek polise durması için yalvardığı görülüyor.