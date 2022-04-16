Instagram’dan Filistin sansürü! Filistin asıllı model Bella Hadid isyan etti
Ramazan ayı başladığından beri İsrail'in Filistinlilere saldırıları devam ediyor. Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid, İsrail kuvvetlerinin Batı Şeria'daki insanlık dışı saldırılarını Instagram hesabından yaptığı fotoğraf ve videolarla duyurdu. Ancak sosyal medya platformu bir skandala imza tarak Hadid'in paylaşımlarını engelledi. Duruma isyan eden Hadid, "Instagram Filistin hakkında ne yayınladığımda hemen yasaklıyor. Çünkü hikayelerimi ve yayınlarımı 1 milyon fazla kişi görüyor" dedi.
16.04.2022 16:30 - Son Güncelleme: 16.04.2022 16:31
Yaşanan zulmü sosyal medya hesabından fotoğraf ve görsellerle duyuran dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid'in paylaşımları kısa sürede engellendi.
"Filistinlilerin İsrail polisi tarafından püskürtüldüğü gönderilerim Instagram tarafından engellendi.