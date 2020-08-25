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Salgının yeni merkezi çıplaklar kampı! Uyarılara kulak asmadılar

Son dakika haberine göre koronavirüs vakalarında dünya çapında patlama yaşanırken, yetkililer ikinci dalga konusunda uyarı üstüne uyarıda bulunuyor. Akdeniz'e kıyısı olan bu kentin her noktasında kıyafetsiz dolaşabilmek yasal. "Eş değiştirme" gibi sapkın partileriyle ünlü olan nüdist merkezi kentte yazları nüfus 40 bine kadar çıkıyor ve dünyada en kalabalık nüdist topluluğunun yaşadığı yer olarak görülüyor. Sağlık yetkilileri 'çıplaklar kentinde' maske takmak dahil tüm sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarı yayımladı. İşte merak edilen detaylar...

25.08.2020 09:01 - Son Güncelleme: 25.08.2020 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





