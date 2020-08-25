Salgının yeni merkezi çıplaklar kampı! Uyarılara kulak asmadılar
Son dakika haberine göre koronavirüs vakalarında dünya çapında patlama yaşanırken, yetkililer ikinci dalga konusunda uyarı üstüne uyarıda bulunuyor. Akdeniz'e kıyısı olan bu kentin her noktasında kıyafetsiz dolaşabilmek yasal. "Eş değiştirme" gibi sapkın partileriyle ünlü olan nüdist merkezi kentte yazları nüfus 40 bine kadar çıkıyor ve dünyada en kalabalık nüdist topluluğunun yaşadığı yer olarak görülüyor. Sağlık yetkilileri 'çıplaklar kentinde' maske takmak dahil tüm sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarı yayımladı. İşte merak edilen detaylar...
25.08.2020 09:01
- Son Güncelleme: 25.08.2020 09:06
Koronavirüs salgını dünyaya diz çöktürmeye ve hızla yayılmaya devam ediyor. Daha pek çok ülke henüz pandeminin ilk dalgasını bile kontrol altına alamamışken ikinci dalga çoktan yayılmaya başladı bile. Avrupa'daki pek çok ülkede ikinci virüs dalgası paniği yaşanıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre bu ülkelerden biri de Fransa. Dünyanın en kalabalık nüdist merkezi Cap d'Agde'de yaklaşık 100 kişinin koronavirüs pozitif çıkması ve eve dönen 50 kişinin hastalanması, Fransa'daki vakaların artması eğilimine tuz biber ekti.
Sağlık yetkilileri 'çıplaklar kentinde' maske takmak dahil tüm sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarı yayımladı.
Fransa'nın Akdeniz kıyısında bulunan ve natüristlerin tercih ettiği Cap d'Agde tatil beldesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm verildi.
Ülkenin, çıplak dolaşmanın yasal olduğu güney kenti Cap d'Agde'de maske takan en az 95 nüdistin koronavirüs testinin pozitif çıkması, ikinci dalga korkusunu zirveye çıkardı.