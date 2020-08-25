Koronavirüs felaketi sürüyor! İyileşen hastalar yeniden rahatsızlandı, ordu sokağa indi!
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Hong Kong, Hollanda ve Belçika' koronavirüsü yenip iyileşen hastalar yeniden rahatsızlandı. Bu durum Covid-19 aşısına bağlanan umutlar hakkında da soru işaretleri yarattı. İspanya'da salgın hızlandı, hükümet orduyu göreve çağırdı. Güney Kore'de açılan okullar, vaka sayısı artınca tekrar kapatıldı...
Bütün dünyanın koronavirüse karşı mücadelesi devam ederken dün Hong Kong'ta Covid-19'u yenmeyi başaran bir kişide 4 ay sonra hastalığın nüksetmesi panik yarattı… Hong Kong'taki olayın ardından korkutan açıklamalar Hollanda ve Belçika'dan geldi. Hollanda ve Belçika'da hastalığı atlatan iki kişide yeniden koronavirüse rastlandı. Bu da Covid-19'a karşı bağışıklığın çok kısa sürdüğü ve aşı umutlarının uzun bir süre ertelenebileceği şeklinde yorumlandı. Koronavirüse ABD'den sonra en fazla kurbanı veren İspanya'da vakalar hızla artmaya başlayınca asker göreve çağrıldı. Güney Kore'de okullar tekrar tatil edildi.
Belçika'daki hastanın vücudunun ilk virüs mücadelesinde yeteri kadar antikor geliştirememesi nedeniyle bu hastalığa yeniden yakalanmış olabileceği belirtiliyor. Bu kişilerin, daha önce başka kişilerle temasa geçtiği ve virüsü onlardan mı aldığı, yoksa başkalarına da bulaştırıp bulaştırmadığı bilinmiyor.