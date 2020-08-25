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Koronavirüs felaketi sürüyor! İyileşen hastalar yeniden rahatsızlandı, ordu sokağa indi!

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Hong Kong, Hollanda ve Belçika' koronavirüsü yenip iyileşen hastalar yeniden rahatsızlandı. Bu durum Covid-19 aşısına bağlanan umutlar hakkında da soru işaretleri yarattı. İspanya'da salgın hızlandı, hükümet orduyu göreve çağırdı. Güney Kore'de açılan okullar, vaka sayısı artınca tekrar kapatıldı...

25.08.2020 16:28 - Son Güncelleme: 25.08.2020 17:05
Koronavirüs patladı asker sokağa indi okullar kapandı bağışıklık yalan oldu

Bütün dünyanın koronavirüse karşı mücadelesi devam ederken dün Hong Kong'ta Covid-19'u yenmeyi başaran bir kişide 4 ay sonra hastalığın nüksetmesi panik yarattı… Hong Kong'taki olayın ardından korkutan açıklamalar Hollanda ve Belçika'dan geldi. Hollanda ve Belçika'da hastalığı atlatan iki kişide yeniden koronavirüse rastlandı. Bu da Covid-19'a karşı bağışıklığın çok kısa sürdüğü ve aşı umutlarının uzun bir süre ertelenebileceği şeklinde yorumlandı. Koronavirüse ABD'den sonra en fazla kurbanı veren İspanya'da vakalar hızla artmaya başlayınca asker göreve çağrıldı. Güney Kore'de okullar tekrar tatil edildi.

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Koronavirüs patladı asker sokağa indi okullar kapandı bağışıklık yalan oldu

Hong Kong'da 33 yaşındaki bir erkeğin 4 ay sonra ikinci kez koronavirüse yakalandığının ortaya çıkmasının ardından, benzer bir durumun Hollanda ve Belçika'da da saptandığı açıklandı.

Koronavirüs patladı asker sokağa indi okullar kapandı bağışıklık yalan oldu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Danışmanı virolog Marion Koopmans, Hollanda'da bağışıklık sistemi güçsüz olan yaşlı bir hastanın, birkaç ay içinde ikinci kez enfeksiyon kaptığını söyledi.

Koronavirüs patladı asker sokağa indi okullar kapandı bağışıklık yalan oldu

Belçika'nın Leuven kentindede 3 ay önce Covid-19 tedavisi gören bir kadın hastanın, tekrar koronavirüse yakalandığı belirlendi. Belçikalı virolog Marc Van Ranst'a göre, bu iyi bir haber değil.

Koronavirüs patladı asker sokağa indi okullar kapandı bağışıklık yalan oldu

Belçika'daki hastanın vücudunun ilk virüs mücadelesinde yeteri kadar antikor geliştirememesi nedeniyle bu hastalığa yeniden yakalanmış olabileceği belirtiliyor. Bu kişilerin, daha önce başka kişilerle temasa geçtiği ve virüsü onlardan mı aldığı, yoksa başkalarına da bulaştırıp bulaştırmadığı bilinmiyor.

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