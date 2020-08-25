Koronavirüs felaketi sürüyor! İyileşen hastalar yeniden rahatsızlandı, ordu sokağa indi!

Bütün dünyanın koronavirüse karşı mücadelesi devam ederken dün Hong Kong'ta Covid-19'u yenmeyi başaran bir kişide 4 ay sonra hastalığın nüksetmesi panik yarattı… Hong Kong'taki olayın ardından korkutan açıklamalar Hollanda ve Belçika'dan geldi. Hollanda ve Belçika'da hastalığı atlatan iki kişide yeniden koronavirüse rastlandı. Bu da Covid-19'a karşı bağışıklığın çok kısa sürdüğü ve aşı umutlarının uzun bir süre ertelenebileceği şeklinde yorumlandı. Koronavirüse ABD'den sonra en fazla kurbanı veren İspanya'da vakalar hızla artmaya başlayınca asker göreve çağrıldı. Güney Kore'de okullar tekrar tatil edildi.