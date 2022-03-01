Saldırı altında olan Harkov’da onlarca ölü yüzlerce yaralı var! Şiddetli çatışmalardan sıcak görüntüler

Zelenskiy, "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur. Huzurlu bir kent, huzurlu yerleşim alanları ve askeri tesisler yok. Birçok şahit, bunun sadece bir yaylım ateş olmadığını, bu saldırının insanların kasten hedef alındığını kanıtlıyor. Rusya nereye saldırdığını biliyor" ifadelerini kullandı.

