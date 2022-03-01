Saldırı altında olan Harkov’da onlarca ölü yüzlerce yaralı var! Şiddetli çatışmalardan sıcak görüntüler
Son dakika haberi... Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı altında olan Harkov'da onlarca ölü ve yaralının olduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaptığı son dakika açıklamasında "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur." dedi. Zelenskiy sosyal medya hesabından son yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, kentte askeri üsler olmamasına rağmen Rusya'nın saldırılar düzenlediğini ve bu saldırının kasten sivilleri hedef alındığını belirtti.
Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkov'a saldırarak savaş suçu işlediğini ve bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) üyesi olmaması gerektiğini savunarak, "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur. Sivillere karşı savaş suçu işleyen bir devlet BMKG üyesi olamaz" dedi.
Zelenskiy, "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur. Huzurlu bir kent, huzurlu yerleşim alanları ve askeri tesisler yok. Birçok şahit, bunun sadece bir yaylım ateş olmadığını, bu saldırının insanların kasten hedef alındığını kanıtlıyor. Rusya nereye saldırdığını biliyor" ifadelerini kullandı.
"FÜZELER, BOMBALAR VE TOPLARLA DONANMIŞ KÖTÜLÜK DERHAL DURDURULMALIDIR"
Rusya'nın savaş suçu işlediğine ve yargılanması gerektiğine dikkat çeken Zelenskiy, "Bu suçun mutlaka uluslararası mahkemesi olacaktır. Bu tüm sözleşmelerin ihmalidir. İşte Ukrayna! Burası Avrupa! Yıl 2022! Füzeler, bombalar ve toplarla donanmış kötülük derhal durdurulmalıdır.