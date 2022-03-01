Rusya hakkında şok iddia! Ukrayna'da vakum bombası mı kullanıyor?
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı anbean takip edilirken Rusya hakkında ortaya atılan korkunç iddia şoke etti. Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova Rusya'nın Ukrayna'da vakum bombası kullandığını söyledi. Dünyayı ayağa kaldıran iddia eğer doğruysa Rusya savaş suçu işlemiş oluyor.
01.03.2022 09:38 - Son Güncelleme: 01.03.2022 09:38
Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor.
Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.