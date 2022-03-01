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Rusya hakkında şok iddia! Ukrayna'da vakum bombası mı kullanıyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı anbean takip edilirken Rusya hakkında ortaya atılan korkunç iddia şoke etti. Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova Rusya'nın Ukrayna'da vakum bombası kullandığını söyledi. Dünyayı ayağa kaldıran iddia eğer doğruysa Rusya savaş suçu işlemiş oluyor.

01.03.2022 09:38 - Son Güncelleme: 01.03.2022 09:38
Rusya hakkında şok iddia! Ukrayna’da vakum bombası mı kullanıyor?

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girildi.

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Rusya hakkında şok iddia! Ukrayna’da vakum bombası mı kullanıyor?

Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor.

Rusya hakkında şok iddia! Ukrayna’da vakum bombası mı kullanıyor?

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu, büyük bir direnişle karşılaştı.

Rusya hakkında şok iddia! Ukrayna’da vakum bombası mı kullanıyor?

Rus lider Putin ise nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

Rusya hakkında şok iddia! Ukrayna’da vakum bombası mı kullanıyor?

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.

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