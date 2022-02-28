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Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Donetsk'te bir mahalle yok oldu

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Donetsk'te bir mahalle yok oldu

Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan bir mahallede bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü.

28.02.2022 23:49 - Son Güncelleme: 28.02.2022 23:57
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Donetsk’te bir mahalle yok oldu

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.

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SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Donetsk’te bir mahalle yok oldu

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal nedeniyle Rusya'ya dava açtığı belirtildi.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Donetsk’te bir mahalle yok oldu

Ukrayna'nın telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için Divan'dan "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rusya iddialarına karşı çıktığı, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale hakkının bulunmadığı bildirildi.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Donetsk’te bir mahalle yok oldu

Rusya'nın Ukraynalıları soykırım kastıyla öldürdüğü iddialarına yer verilen açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya'yı soykırım planlamakla suçladığı bilgisi paylaşıldı.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Donetsk’te bir mahalle yok oldu

Divan'ın kısa süre içerisinde acil tedbirlere ilişkin duruşma tarihini açıklaması bekleniyor.

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