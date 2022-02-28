SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Donetsk'te bir mahalle yok oldu
Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan bir mahallede bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü.
28.02.2022 23:49 - Son Güncelleme: 28.02.2022 23:57
Ukrayna'nın telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için Divan'dan "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rusya iddialarına karşı çıktığı, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale hakkının bulunmadığı bildirildi.