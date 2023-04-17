Financial Times’ın gündemi Karadeniz gazı: Türkiye’nin en iddialı projesi

ENERJİ SEKTÖRÜNE ÖNEMLİ BİR DESTEK

Times, söz konusu projesinin Türkiye'nin enerji sektörü için önemini şu ifadelerle anlattı:

Türkiye büyük bir enerji ithalatçısı ve tükettiği gazın neredeyse tamamı yurt dışından geliyor. Bu da Sakarya projesini ülkenin enerji sektörü için önemli bir destek haline getiriyor.