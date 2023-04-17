Financial Times'ın gündemi Karadeniz gazı: Türkiye'nin en iddialı projesi
Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan 710 milyar metreküplük gaz 20 Nisan'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla devreye alınacak. İngiltere merkezli Financial Times, Karadeniz'deki büyük doğalgaz keşfinin ilk teslimatını manşetlere taşıdı. Financial Times, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu gaz sorununa işaret ederek "Türkiye'nin en iddialı projesi" ifadelerine yer verdi.
Gazın devreye alınması töreni, 20 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
"TÜRKİYE'NİN EN İDDİALI ENERJİ ÜRETİM PROJESİ"
İngiltere merkezli Financial Times, Türkiye'nin, büyük Karadeniz doğalgaz keşfi kapsamında ilk teslimatı yapacağını yazarken, "Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesinden ilk teslimatlar, Erdoğan'ın baş rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kıyasıya bir yarışa girdiği 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce geldi" ifadesini kullandı.
ENERJİ SEKTÖRÜNE ÖNEMLİ BİR DESTEK
Times, söz konusu projesinin Türkiye'nin enerji sektörü için önemini şu ifadelerle anlattı:
Türkiye büyük bir enerji ithalatçısı ve tükettiği gazın neredeyse tamamı yurt dışından geliyor. Bu da Sakarya projesini ülkenin enerji sektörü için önemli bir destek haline getiriyor.
AVRUPA'NIN KARŞILAŞTIĞI SORUN
Tesiste üretilen gazın bir kısmının ihraç edileceği belirtilerek, Avrupa gaz piyasasının bu noktada iyi bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.
Kıtadaki birçok ülkenin, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımların ardından Rus gazında kesintilerle karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı.
KITAYA GAZ SEVKİYATI GÜNDEMDE
Konuya ilişkin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in "Mevcut piyasa koşullarında müşteri bulmakta zorlanmayacağımızı düşünüyorum." açıklamasına yer verildi.