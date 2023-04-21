Başkan Erdoğan müjdelerle açtı! Karadeniz gazı dünya basınında: 35 yıl yetebilir
Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala 170 kilometre açıkta bulunan doğalgaz, karaya ulaştı. Başkan Erdoğan 1 yıl boyunca evlerdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın ücretsiz olacağını müjdeledi. Doğal gazın karaya ulaşması dünya basınında da geniş yankı buldu. Hindistan'dan The Eastern Herald, Türkiye'nin enerji hamlesini Karadeniz'deki kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin Türkiye'ye 35 yıl yetebileceğini yazdı.
Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) 'Erdoğan, seçim öncesinde Karadeniz gaz sevkiyatını başlattı' başlığıyla geçtiği haberinde Ankara'nın enerjide bağımsızlık hedefine vurgu yaptı.
Aynı yılın Haziran ayında Karadeniz kıyısındaki Filyos'a deniz tabanından boru hattı inşaasına başlandığını bildiren ajans, tesisin üç yıl sonra açıldığını ve ilk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üreteceğini aktardı. Tüm kuyuların faaliyete geçmesiyle günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkacak ve bu rakam Türkiye'nin yıllık ihtiyacının yüzde 6'sının karşılanması anlamına geliyor.
Zonguldak kıyısındaki açılış töreninde kürsüye çıkan Erdoğan'ın gururlu bir şekilde, "Bu, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir dönüm noktasıdır" dediğini bildiren AFP, Türkiye'nin halihazırda Rusya, Azerbaycan ve İran'dan doğalgaz ihraç ettiğini dile getirdi.
AFP'ye göre uzmanlar, açılışı yapılan Karadeniz Gaz Sahası'nın Türk ekonomisini güçlendireceğini söylüyor.
'ERDOĞAN BÜYÜK PROJELERE ODAKLANDI'
Fransız radyosu rfi, Karadeniz kıyısındaki açılışı İstanbul muhairi Anne Andlauer'le izledi, internet sitesinde 'Türkiye: Erdoğan Karadeniz'den ilk gaz sevkiyatını başlattı' dedi. Sakarya sahasından çıkan doğalgazın Mayıs ayında evlere ulaşmasının beklendiğini aktaran rfi, üretimin bir kısmının ise enerji krizindeki Avrupa ülkelerine ihraç edilmesinin planlandığını bildirdi. İstanbul muhabiri Anne Andlauer, seçimlere bir aydan kısa bir süre kala Erdoğan'ın kampanyasını bir güç gösterisi haline getirdiğini ve başkanlığında gerçekleştirilen büyük projelere odaklandığını vurguladı.