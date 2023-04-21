Başkan Erdoğan müjdelerle açtı! Karadeniz gazı dünya basınında: 35 yıl yetebilir

Aynı yılın Haziran ayında Karadeniz kıyısındaki Filyos'a deniz tabanından boru hattı inşaasına başlandığını bildiren ajans, tesisin üç yıl sonra açıldığını ve ilk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üreteceğini aktardı. Tüm kuyuların faaliyete geçmesiyle günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkacak ve bu rakam Türkiye'nin yıllık ihtiyacının yüzde 6'sının karşılanması anlamına geliyor.

Zonguldak kıyısındaki açılış töreninde kürsüye çıkan Erdoğan'ın gururlu bir şekilde, "Bu, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir dönüm noktasıdır" dediğini bildiren AFP, Türkiye'nin halihazırda Rusya, Azerbaycan ve İran'dan doğalgaz ihraç ettiğini dile getirdi.