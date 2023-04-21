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Haberler Dünya Başkan Erdoğan müjdelerle açtı! Karadeniz gazı dünya basınında: 35 yıl yetebilir

Başkan Erdoğan müjdelerle açtı! Karadeniz gazı dünya basınında: 35 yıl yetebilir

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala 170 kilometre açıkta bulunan doğalgaz, karaya ulaştı. Başkan Erdoğan 1 yıl boyunca evlerdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın ücretsiz olacağını müjdeledi. Doğal gazın karaya ulaşması dünya basınında da geniş yankı buldu. Hindistan'dan The Eastern Herald, Türkiye'nin enerji hamlesini Karadeniz'deki kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin Türkiye'ye 35 yıl yetebileceğini yazdı.

takvim.com.tr
21.04.2023 10:12 - Son Güncelleme: 21.04.2023 11:06
Başkan Erdoğan müjdelerle açtı! Karadeniz gazı dünya basınında: 35 yıl yetebilir

Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) 'Erdoğan, seçim öncesinde Karadeniz gaz sevkiyatını başlattı' başlığıyla geçtiği haberinde Ankara'nın enerjide bağımsızlık hedefine vurgu yaptı.

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Başkan Erdoğan müjdelerle açtı! Karadeniz gazı dünya basınında: 35 yıl yetebilir

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinden ilk sevkiyatın seçimlere birkaç hafta kala karaya ulaştığını belirten AFP, 14 Mayıs'ta kurulacak sandıkların Türkiye'nin modern tarihindeki en önemli seçim olarak görüldüğünü ve başabaş bir yarış beklendiğini yazdı.

Başkan Erdoğan müjdelerle açtı! Karadeniz gazı dünya basınında: 35 yıl yetebilir

Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük rezervi olan Karadeniz'deki keşfin 2020'de gerçekleştiğini kaydeden AFP, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmanın bir yolu olarak keşfi selamladığını hatırlattı.

Başkan Erdoğan müjdelerle açtı! Karadeniz gazı dünya basınında: 35 yıl yetebilir

Aynı yılın Haziran ayında Karadeniz kıyısındaki Filyos'a deniz tabanından boru hattı inşaasına başlandığını bildiren ajans, tesisin üç yıl sonra açıldığını ve ilk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üreteceğini aktardı. Tüm kuyuların faaliyete geçmesiyle günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkacak ve bu rakam Türkiye'nin yıllık ihtiyacının yüzde 6'sının karşılanması anlamına geliyor.

Zonguldak kıyısındaki açılış töreninde kürsüye çıkan Erdoğan'ın gururlu bir şekilde, "Bu, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir dönüm noktasıdır" dediğini bildiren AFP, Türkiye'nin halihazırda Rusya, Azerbaycan ve İran'dan doğalgaz ihraç ettiğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan müjdelerle açtı! Karadeniz gazı dünya basınında: 35 yıl yetebilir

AFP'ye göre uzmanlar, açılışı yapılan Karadeniz Gaz Sahası'nın Türk ekonomisini güçlendireceğini söylüyor.

'ERDOĞAN BÜYÜK PROJELERE ODAKLANDI'

Fransız radyosu rfi, Karadeniz kıyısındaki açılışı İstanbul muhairi Anne Andlauer'le izledi, internet sitesinde 'Türkiye: Erdoğan Karadeniz'den ilk gaz sevkiyatını başlattı' dedi. Sakarya sahasından çıkan doğalgazın Mayıs ayında evlere ulaşmasının beklendiğini aktaran rfi, üretimin bir kısmının ise enerji krizindeki Avrupa ülkelerine ihraç edilmesinin planlandığını bildirdi. İstanbul muhabiri Anne Andlauer, seçimlere bir aydan kısa bir süre kala Erdoğan'ın kampanyasını bir güç gösterisi haline getirdiğini ve başkanlığında gerçekleştirilen büyük projelere odaklandığını vurguladı.

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