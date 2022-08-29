Darya Dugina suikastçısı Natalya Vovk hakkında şok detay ortaya çıktı! 17 bıçak darbesi ve elinde notla bulunan kadın meğer...
Dünya günlerdir Rus siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın suikasta kurban gitmesini konuşuyor. Geçtiğimiz gün Avusturya medyası Natalya Vovk'un 17 bıçak darbesiyle ve elinde bir notla öldürüldüğüne dair görüntüler paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerle ilgili gerçek ortaya çıktı. Öte yandan ABD'li istihbarat uzmanı Valentine, Ukrayna gizli servisinin Amerika'nın avucunda olduğunu ve suikastın CIA damgası taşıdığını ifade ediyor.
29.08.2022 10:00 - Son Güncelleme: 29.08.2022 10:18
Dünya birkaç gündür Darya Dugina suikastını konuşuyor. Babasının aracına binmesi sonucunda aracın infilak etmesiyle hayatını kaybeden Dugina, son yolculuğuna uğurlandı.
Öte yandan Moskova, saldırının failinin Ukrayna vatandaşı olan Natalya Vovk olduğunu iddia etti. Farklı farklı görüntüleri yayınlanan Vovk'un araçla Estonya'ya kaçtığı iddia edilmişti.
Suikastın üstü henüz soğumamışken, Avusturya gazetesi Exxpressen, Natalya Vovk'un 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü iddia etti.
Ancak Exxpressen gazetesinin bu iddiasında yer verdiği yataktaki ölü kadının 2020 yılında bir Rus gazetesinde yer alan haberdeki görselle aynı olduğu ve cinayete kurban gittiği ifade edildi.