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Rusya’nın yeni soğuk savaşına karşı ABD ve NATO’dan flaş hamle! 100 savaş uçağı havalandı dünya o ana kilitlendi!

Son çeyrek yüzyılın en büyük gözdağına girişen ABD ve NATO, Rusya'nın Soğuk Savaş'ı geri getiren hamlesiyle bu kez 100 savaş uçağını birden Vladimir Putin'e karşı havalandırdı. Amerikan CNN International, ünlü bombardıman uçağı B-52'nin kokpitinden görüntülerle neredeyse tüm Avrupa'yı kapsayan Müttefik Gökyüzü operasyonunu dünyaya duyurdu.

03.06.2021 13:07 - Son Güncelleme: 03.06.2021 13:07
Rusya’nın yeni soğuk savaşına karşı ABD ve NATO’dan flaş hamle! 100 savaş uçağı havalandı dünya o ana kilitlendi!

Son dakika haberlere göre, ABD'nin ünlü bombardıman uçağı B-52'nin de yer aldığı filonun uçuşu dünyayı sarstı, CNN International 12 saat boyunca tek bir ülkenin hedef alındığını duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Rusya’nın yeni soğuk savaşına karşı ABD ve NATO’dan flaş hamle! 100 savaş uçağı havalandı dünya o ana kilitlendi!

CNN'nin uluslararası diplomasi editörü Nic Robertson, İskoçya semalarında yaklaşık 9 bin metre yükseklikte seyreden B-52'nin yakıt ikmali yapıp İspanya'ya geri döndüğünü bildiriyor.

Rusya’nın yeni soğuk savaşına karşı ABD ve NATO’dan flaş hamle! 100 savaş uçağı havalandı dünya o ana kilitlendi!

Bombardıman jetine İngiliz Typhoon savaş uçakları eşlik ederken, 22 NATO üyesinin yer aldığı operasyon aynı anda Doğu Avrupa, Karadeniz ve Baltık Denizi üstüne yayıldı.

Rusya’nın yeni soğuk savaşına karşı ABD ve NATO’dan flaş hamle! 100 savaş uçağı havalandı dünya o ana kilitlendi!

ABD ve İngiltere'nin yanı sıra Türkiye, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Macaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, Slovakya ve Romanya operasyona katıldı.

Rusya’nın yeni soğuk savaşına karşı ABD ve NATO’dan flaş hamle! 100 savaş uçağı havalandı dünya o ana kilitlendi!

B-52 jetleri Türk hava sahasından geçerken yanında Türkiye'ye ait iki F-16 savaş uçağı vardı, çarpıcı fotoğraflar ABD ordusunun resmi internet sitesinden yayınlandı.