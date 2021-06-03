Rusya’nın yeni soğuk savaşına karşı ABD ve NATO’dan flaş hamle! 100 savaş uçağı havalandı dünya o ana kilitlendi!

Son çeyrek yüzyılın en büyük gözdağına girişen ABD ve NATO, Rusya'nın Soğuk Savaş'ı geri getiren hamlesiyle bu kez 100 savaş uçağını birden Vladimir Putin'e karşı havalandırdı. Amerikan CNN International, ünlü bombardıman uçağı B-52'nin kokpitinden görüntülerle neredeyse tüm Avrupa'yı kapsayan Müttefik Gökyüzü operasyonunu dünyaya duyurdu.

03.06.2021 13:07 - Son Güncelleme: 03.06.2021 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





