Kuzey Kore lideri Kim Jong-un haftalardır ortada yok! Soğuk duş etkisi yaratan mektup
Son dakika haberi.... Haftalardır ortada görünmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hafta sonu katılacağı organizasyona yalnızca mektup göndermesi soğuk duş etkisi yarattı. Koronavirüs salgınının başından bu yana dikkat çekmeyen bir profil sergileyen Kim Jong-un'un hafta sonu da görünmemesiyle, hasta olduğu yönündeki dedikodular hızla yayıldı. Geçen yıl dünya medyası haftalarca Kim'in öldüğünü belirten haberler yayınlamış ancak daha sonra çılgın lider resmi medyada boy göstermişti.
04.06.2021 11:07
- Son Güncelleme: 04.06.2021 11:24
Dünyanın en yalnız ülkesini yöneten Kim Jong-un'un haftalardır hiçbir şekilde halkın önüne çıkmaması, Kuzey Kore'den yeryüzüne yayılan dedikoduları katladı.
Kuzey Kore liderinin bir kez daha aniden kaybolması, son kez resmi medyada göründüğü 6 Mayıs tarihindeki etkinliği öne çıkarıyor. Kim, söz konusu tarihte asker aileleriyle buluşmuştu. Konuya ilişkin Milliyet'te yer alan haber şöyle:
Kim'in resmi haber ajansı tarafından dünyaya servis edilen son fotoğrafları ise, başkent Pyongyang'da Nisan ayındaki ayı başındaki İşçi Parti'si kongresinde çekilmişti.
Güney Kore medyası, hafta sonu gerçekleşen bir organizasyonda yer alması beklenen Kim Jong-un'un işçi sendikalarının buluşmasına katılmadığını bildiriyor.
Resmi açıklamada Kim'in etkinliğe bir mektup gönderdiği aktarıldı. Yine Güney Kore medyası, Kuzey Kore liderinin söz konusu organizasyonu daha önce hiç kaçırmadığını hatırlatıyor.