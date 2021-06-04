Kuzey Kore lideri Kim Jong-un haftalardır ortada yok! Soğuk duş etkisi yaratan mektup

Son dakika haberi.... Haftalardır ortada görünmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hafta sonu katılacağı organizasyona yalnızca mektup göndermesi soğuk duş etkisi yarattı. Koronavirüs salgınının başından bu yana dikkat çekmeyen bir profil sergileyen Kim Jong-un'un hafta sonu da görünmemesiyle, hasta olduğu yönündeki dedikodular hızla yayıldı. Geçen yıl dünya medyası haftalarca Kim'in öldüğünü belirten haberler yayınlamış ancak daha sonra çılgın lider resmi medyada boy göstermişti.

04.06.2021 11:07 - Son Güncelleme: 04.06.2021 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





