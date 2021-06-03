Türkiye'nin SİHA kararı Yunanistan'ı titretti! Paniğe kapılan Yunan basını böyle manşetten verdi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni SİHA üssü kararı Yunanistan'ı korkuttu. Başkan Erdoğan'ın katılacağı Kıbrıs Barış Harekatı töreni ile tam faaliyete geçecek olan SİHA üssü Yunan medyasında korku başlıklarına neden oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin askeri üs hamlesi, Yunan basınınca, "işgal" başlıklarıyla manşetlere taşındı.
03.06.2021 09:11
- Son Güncelleme: 03.06.2021 09:11
Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni SİHA üssü, Geçitkale Askeri Havaalanı'nda 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Kıbrıs Barış Harekâtı yıl dönümü törenleri sırasında tam faaliyete geçecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin askeri üs hamlesi, Yunan basınınca, "işgal" başlıklarıyla manşetlere taşındı.
KALICI OLACAK
16 Aralık 2019'da Dalaman'daki üsden kalkan Bayraktar TB-2 modeli silahlı insansız aracı, 5 saatlik bir uçuşun akabinde KKTC'nin Geçitkale Askeri Hava Üssü'ne inmişti. O zamandan bu yana Geçitkale, Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA'lar için "iniş noktası", Dalaman ise daimi üs olarak kullanıldı.