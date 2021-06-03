Türkiye'nin SİHA kararı Yunanistan'ı titretti! Paniğe kapılan Yunan basını böyle manşetten verdi

KALICI OLACAK

16 Aralık 2019'da Dalaman'daki üsden kalkan Bayraktar TB-2 modeli silahlı insansız aracı, 5 saatlik bir uçuşun akabinde KKTC'nin Geçitkale Askeri Hava Üssü'ne inmişti. O zamandan bu yana Geçitkale, Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA'lar için "iniş noktası", Dalaman ise daimi üs olarak kullanıldı.