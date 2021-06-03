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Türkiye'nin SİHA kararı Yunanistan'ı titretti! Paniğe kapılan Yunan basını böyle manşetten verdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni SİHA üssü kararı Yunanistan'ı korkuttu. Başkan Erdoğan'ın katılacağı Kıbrıs Barış Harekatı töreni ile tam faaliyete geçecek olan SİHA üssü Yunan medyasında korku başlıklarına neden oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin askeri üs hamlesi, Yunan basınınca, "işgal" başlıklarıyla manşetlere taşındı.

03.06.2021 09:11 - Son Güncelleme: 03.06.2021 09:11
Türkiye'nin SİHA kararı Yunanistan'ı titretti! Paniğe kapılan Yunan basını böyle manşetten verdi

Türkiye SİHA'larla ilgili flaş bir karar aldı. Karar Yunanistan'da büyük ses getirdi ve Yunan basını 'işgal' başlıklarıyla manşetlere çıktı. İşte Türkiye'nin 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle hayata geçireceği kararın tüm detayları...

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Türkiye'nin SİHA kararı Yunanistan'ı titretti! Paniğe kapılan Yunan basını böyle manşetten verdi

Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni SİHA üssü, Geçitkale Askeri Havaalanı'nda 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Kıbrıs Barış Harekâtı yıl dönümü törenleri sırasında tam faaliyete geçecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin askeri üs hamlesi, Yunan basınınca, "işgal" başlıklarıyla manşetlere taşındı.

Türkiye'nin SİHA kararı Yunanistan'ı titretti! Paniğe kapılan Yunan basını böyle manşetten verdi

"Türk işgalinin yıl dönümünde kullanıma açılacak" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e hakim bir pozisyondaki Kıbrıs adasına İHA ve SİHA üssü kurma kararının 2019'da Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasının imzalanmasından sonra alındığı ifade ediliyor.

Türkiye'nin SİHA kararı Yunanistan'ı titretti! Paniğe kapılan Yunan basını böyle manşetten verdi

KALICI OLACAK
16 Aralık 2019'da Dalaman'daki üsden kalkan Bayraktar TB-2 modeli silahlı insansız aracı, 5 saatlik bir uçuşun akabinde KKTC'nin Geçitkale Askeri Hava Üssü'ne inmişti. O zamandan bu yana Geçitkale, Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA'lar için "iniş noktası", Dalaman ise daimi üs olarak kullanıldı.

Türkiye'nin SİHA kararı Yunanistan'ı titretti! Paniğe kapılan Yunan basını böyle manşetten verdi

Pist yenileme çalışmalarının yapıldığı Geçitkale Hava Üssü'nün, daimi SİHA üssü olması için bakım ve tamirat merkezlerinin kurulması, silah sistemlerinin ve cephanelik depolarının inşa edilmesi, mevcut yapıların yenilenmesi çalışmalarına yakın zamanda başlanacak.