RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Rusya'nın Ukrayna'da vurduğu dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntüledi! İşte geriye kalanlar...

Rusya'nın Ukrayna'da vurduğu dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntüledi! İşte geriye kalanlar...

Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'da, Rus bombardımanları nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'ten geriye kalanlar...

03.04.2022 20:46 - Son Güncelleme: 03.04.2022 20:48
Rusya’nın Ukrayna’da vurduğu dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntüledi! İşte geriye kalanlar...

Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Gostomel şehrindeki Antonov uçak tesisinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" kendi hangarında bulunuyor.

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Rusya’nın Ukrayna’da vurduğu dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntüledi! İşte geriye kalanlar...

Antonov uçak tesisinde yaşanan ağır çatışmalar sırasında yanmış çok sayda tank ve diğer zırhlı aracın enkazı AN-225'in kanatları altında kalmış durumda.

Rusya’nın Ukrayna’da vurduğu dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntüledi! İşte geriye kalanlar...

TESİSTE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çok sayda patlamamış mermi, el bombası ve mayınların da bulunduğu tesiste temizlik çalışmalarını sürüyor.

Rusya’nın Ukrayna’da vurduğu dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntüledi! İşte geriye kalanlar...

İsminin açıklanmasını istemeyen Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi, burada Ukrayna genelindeki en sıcak çatışmaların yaşandığını belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’da vurduğu dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntüledi! İşte geriye kalanlar...

Yetkili, Rusya'nın amacının, tesisi ele geçirerek buraya kendi uçaklarını getirebilmek ve başkent Kiev'e havadan daha yoğun saldırı düzenlemek olduğunu söyledi.

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