Rusya’nın Ukrayna’da vurduğu dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntüledi! İşte geriye kalanlar...

Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Gostomel şehrindeki Antonov uçak tesisinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" kendi hangarında bulunuyor.