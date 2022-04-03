Rusya'nın Ukrayna'da vurduğu dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntüledi! İşte geriye kalanlar...
Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'da, Rus bombardımanları nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'ten geriye kalanlar...
03.04.2022 20:46 - Son Güncelleme: 03.04.2022 20:48
Yetkili, Rusya'nın amacının, tesisi ele geçirerek buraya kendi uçaklarını getirebilmek ve başkent Kiev'e havadan daha yoğun saldırı düzenlemek olduğunu söyledi.