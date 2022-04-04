Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... "Katliam" dünya basınında

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetti.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu kaydeden Venediktova, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir." değerlendirmesinde bulundu.