RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Dünya şokta! Rus ordusuna zehirli ikram darbesi! Ukraynalı siviller Rusya'yı durdurmak için...

Dünya şokta! Rus ordusuna zehirli ikram darbesi! Ukraynalı siviller Rusya'yı durdurmak için...

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken gelen son iddia şoka uğrattı. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün kamuoyu ile paylaştığı bilgiye göre siviller tarafından ikram edilen zehirli kek ve alkol nedeniyle yüzlerce Rus askeri hastaneye kaldırıldı.

03.04.2022 16:30 - Son Güncelleme: 03.04.2022 16:30
Dünyayı şokta! Rus ordusuna zehirli ikram darbesi! Ukraynalı siviller Rusya’yı durdurmak için...

Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor.

Rus ordusunun en yoğun saldırılarına maruz kalan kentlerden birisi olan Harkiv'deki siviller Rus askerlerini zehirli kek ve alkolle durdurdu.

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Dünyayı şokta! Rus ordusuna zehirli ikram darbesi! Ukraynalı siviller Rusya’yı durdurmak için...

Business Insider'da yer alan habere göre, İzyuım bölgesinde yaşayan siviller Rus askerlerine zehirli kek ve alkol ikram etti.

Ukraynalı sivillerin bu teklifini kabul eden 2 Rus askerleri hayatını kaybederken Ukraynalı yetkililer, yüzlerce Rus askerinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Dünyayı şokta! Rus ordusuna zehirli ikram darbesi! Ukraynalı siviller Rusya’yı durdurmak için...

Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü yapılan bir Facebook gönderisinde, 3. Motorlu Piyade Tümeni'nden iki askerin, İzium'daki vatandaşlarının servis ettiği zehirli keki yedikten hemen sonra öldüğü bilgisine yer verildi. 'Ukraynalılar işgalcilere olabilecek tüm yollarla direniyor' denilen açıklamada Rusya'nın bu durumu 'savaş dışı kayıplar' olarak kayıtlara geçirdiği bilgisinin altı çizildi.

Dünyayı şokta! Rus ordusuna zehirli ikram darbesi! Ukraynalı siviller Rusya’yı durdurmak için...

28 ASKER YOĞUN BAKIMDA
28 Rus askerin yoğun bakımda olduğu belirtilirken bu durumdan etkilenen asker sayısının 500'e yakın olduğu öne sürüldü.

Dünyayı şokta! Rus ordusuna zehirli ikram darbesi! Ukraynalı siviller Rusya’yı durdurmak için...

SAVAŞTA KAÇ RUS ASKERİ ÖLDÜ?
Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıklamıştı.

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