Dünya şokta! Rus ordusuna zehirli ikram darbesi! Ukraynalı siviller Rusya'yı durdurmak için...
Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken gelen son iddia şoka uğrattı. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün kamuoyu ile paylaştığı bilgiye göre siviller tarafından ikram edilen zehirli kek ve alkol nedeniyle yüzlerce Rus askeri hastaneye kaldırıldı.
03.04.2022 16:30 - Son Güncelleme: 03.04.2022 16:30
Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü yapılan bir Facebook gönderisinde, 3. Motorlu Piyade Tümeni'nden iki askerin, İzium'daki vatandaşlarının servis ettiği zehirli keki yedikten hemen sonra öldüğü bilgisine yer verildi. 'Ukraynalılar işgalcilere olabilecek tüm yollarla direniyor' denilen açıklamada Rusya'nın bu durumu 'savaş dışı kayıplar' olarak kayıtlara geçirdiği bilgisinin altı çizildi.
28 ASKER YOĞUN BAKIMDA
28 Rus askerin yoğun bakımda olduğu belirtilirken bu durumdan etkilenen asker sayısının 500'e yakın olduğu öne sürüldü.
SAVAŞTA KAÇ RUS ASKERİ ÖLDÜ?
Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıklamıştı.