Dünya şokta! Rus ordusuna zehirli ikram darbesi! Ukraynalı siviller Rusya'yı durdurmak için...

Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü yapılan bir Facebook gönderisinde, 3. Motorlu Piyade Tümeni'nden iki askerin, İzium'daki vatandaşlarının servis ettiği zehirli keki yedikten hemen sonra öldüğü bilgisine yer verildi. 'Ukraynalılar işgalcilere olabilecek tüm yollarla direniyor' denilen açıklamada Rusya'nın bu durumu 'savaş dışı kayıplar' olarak kayıtlara geçirdiği bilgisinin altı çizildi.