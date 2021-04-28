Rusya'nın SİHA'lar ile imtihanı! Bayraktar TB2 Kırım'da Rus ordusunun tüm sinyallerini kesti!
Karadeniz'deki Ukrayna-Rusya gerilimi hala devam ederken Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2, Moskova'nın korkulu rüyası oldu. Rus medyasından gelen son dakika haberine göre, daha önce Donbass semalarında görülen Bayraktar TB2, Kırım'da Rus ordusunun tüm sinyallerini kesti. İşte detaylar…
28.04.2021 09:20
- Son Güncelleme: 28.04.2021 09:20
Daha önce Rus hava savunma sistemlerini Dağlık Karabağ başta olmak üzere farklı çatışmalarda darmadağın ederek Moskova'yı alarma geçiren Türk droneları, bu sefer Ukrayna ordusunda Rusya'nın karşısına dikildi.
Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ilk defa Kırım'daki Rus ordusunun çalışmalarına müdahalede bulunurken görüldü.
Birkaç saat önce Kırım sınırları yakınında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cihazı ile donatılmış ve sadece elektronik olarak tasarlanmış Türk saldırı-keşif uçağı Bayraktar TB2'nin uçuşu kaydedildi.
Bayraktar TB2'nin görevleri arasında farklı seviyelerde keşif yürütmenin yanı sıra çeşitli ekipman, sistem ve silahların çalışmasına müdahale etmek bulunuyor.
Sunulan resimde, dronun kısmi de olsa uçuş yolu görülebiliyor. Kısa menzilli hava savunma sistemleri tarafından tespit edilme şansını en aza indirmek için transponder sinyalinin kasıtlı olarak kapatıldığı biliniyor.