RAMAZAN İMSAKİYE
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Karadeniz’de gerilim yeniden artıyor! Rusya’nın Türk SİHA'ları ile başı dertte! Önce Donbass sonra da Kırım’da…

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her ne kadar azalmış gibi görünse de her an yeniden patlamaya hazır bir şekilde duruyor. Ukrayna, Karadeniz'de Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2'leri havalandırınca Rusya'dan flaş bir açıklama gelmişti. Açıklamada "Türk SİHA'larının Donbas'ta uçuş yapmasından mutlu değiliz" denilmişti. Rus medyasından gelen son dakika haberine göre, daha önce Donbass'ta ilk kez kullanılan ve Ukrayna Ordusuna ait Bayraktar TB2'lerin, bu kez de Kırım'ın kuzeyinde uçtuğunu yazdı. İşte detaylar…

27.04.2021 15:52 - Son Güncelleme: 27.04.2021 15:52
Karadeniz’de gerilim yeniden artıyor! Rusya’nın Türk SİHA'ları ile başı dertte! Önce Donbass sonra da Kırım’da…

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik, her iki taraftan karşılıklı açıklamalar gelse de devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karadeniz’de gerilim yeniden artıyor! Rusya’nın Türk SİHA'ları ile başı dertte! Önce Donbass sonra da Kırım’da…

Rus medyasında yer alan bir haberde ise, Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2'nin Kırım'da çevresinde uçuş yaptığı belirtildi.

Karadeniz’de gerilim yeniden artıyor! Rusya’nın Türk SİHA'ları ile başı dertte! Önce Donbass sonra da Kırım’da…

Flightradar'da yer alan bilgilere göre; Rusya tarafından ilhak edilen Kırım çevresinde, ABD'ye ait 2 adet Global Hawk İHA, Birleşik Krallık'a ait 1 adet RC-135W ELINT Uçağı ve Ukrayna'ya ait 1 adet Bayraktar TB2 SİHA, aynı anlarda uçuş yaptı.

Karadeniz’de gerilim yeniden artıyor! Rusya’nın Türk SİHA'ları ile başı dertte! Önce Donbass sonra da Kırım’da…

Bayraktar TB2, Kırım'ın kuzeyinde "12345678" uçuş koduyla faaliyet gösterdi.

Bu askeri araçların, Ukrayna'nın Starokostyantyniv kentindeki askeri üsten kalktığı ifade edildi.

Karadeniz’de gerilim yeniden artıyor! Rusya’nın Türk SİHA'ları ile başı dertte! Önce Donbass sonra da Kırım’da…

"TB2'LERİN BÖLGEDE UÇMASINDAN MUTLU DEĞİLİZ"
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, daha önce yaptığı açıklamada, "Türk SİHA'larının Donbas'ta uçuş yapmasından mutlu değiliz" demişti.