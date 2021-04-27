Karadeniz’de gerilim yeniden artıyor! Rusya’nın Türk SİHA'ları ile başı dertte! Önce Donbass sonra da Kırım’da…
Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her ne kadar azalmış gibi görünse de her an yeniden patlamaya hazır bir şekilde duruyor. Ukrayna, Karadeniz'de Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2'leri havalandırınca Rusya'dan flaş bir açıklama gelmişti. Açıklamada "Türk SİHA'larının Donbas'ta uçuş yapmasından mutlu değiliz" denilmişti. Rus medyasından gelen son dakika haberine göre, daha önce Donbass'ta ilk kez kullanılan ve Ukrayna Ordusuna ait Bayraktar TB2'lerin, bu kez de Kırım'ın kuzeyinde uçtuğunu yazdı. İşte detaylar…
27.04.2021 15:52
- Son Güncelleme: 27.04.2021 15:52