ABD AS8003'ün esrarını konuşuyor! Pentagon’un 175 milyon IP adresine ne oldu? Dikkat çeken Donald Trump detayı!

175 MİLYON IP ADRESİ NE DEMEK?

İnternet protokolü adresi ifadesinin kısaltması olarak kullanılan IP adresleri, internetin çalışma prensibini oluşturan protokolün en önemli unsuru. İnternete bağlanan her cihazın bir IP adresi bulunuyor. Bu adres her cihaz için birbirinden farklı ve bir nevi kimlik numarası vazifesi görüyor. Geleneksel IP adresleri, adresi oluşturan karakterlerin dizilimine göre IPv4 ve IPv6 olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Pentagon sık sık elindeki inaktif adresleri kullanıma açması konusunda baskıların hedefi oluyor. Zira 2011 yılından bu yana birinci nesil internet adreslerinde bir kıtlık yaşanıyor ve bu adreslerin her biri açık artırmalarda 25 dolar ve üstü fiyatlara alıcı buluyor.