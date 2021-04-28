ABD AS8003'ün esrarını konuşuyor! Pentagon’un 175 milyon IP adresine ne oldu? Dikkat çeken Donald Trump detayı!
Donald Trump'ın Joe Biden'a karşı seçimi kaybetmesinin ardından Pentagon'da sessiz sedasız bir temizlik yaşandı. Tüm dünyanın Donald Trump ile Joe Biden arasındaki görev devir teslimine odaklandığı 20 Ocak tarihinde, ABD'de ilginç bir şey oldu. "AS8003" kullanıcı adlı kuruluşun paylaştığı mesajda, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) çok uzun yıllardır elinde tuttuğu milyonlarca inaktif IP adresinin denetiminin bu kullanıcıya geçtiği bilgisi yer alıyordu. Pentagon'un 175 milyon IP adresine ne oldu? İşte detaylar…
ABD basını hafta sonundan bu yana tuhaf ve esrarengiz bir olayı çözmeye çalışıyor.
Washington Post gazetesinin haberine göre, tüm dünyanın Donald Trump ile Joe Biden arasındaki görev devir teslimine odaklandığı 20 Ocak tarihinde, ABD'de ilginç bir şey oldu. Saat tam 11.57'de küresel internet yönlendirme tablosunda "10 yıldan fazladır sesi çıkmayan bir kuruluş tarafından" bir mesaj paylaşıldı.
"AS8003" kullanıcı adlı kuruluşun paylaştığı mesajda, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) çok uzun yıllardır elinde tuttuğu milyonlarca inaktif IP adresinin denetiminin bu kullanıcıya geçtiği bilgisi yer alıyordu.
AS8003'ün arkasında merkezi Florida'da bulunan Global Resource Systems isimli kimsenin daha önce duymadığı bir şirkete bulunuyordu. Şirket, ilerleyen günlerde etki alanını genişletmeye devam etti. Önce Pentagon'a ait 56 milyon adresin kontrolünü alan şirketin elindeki IP'lerin sayısı 3 ay içinde 175 milyonu buldu.
175 MİLYON IP ADRESİ NE DEMEK?
İnternet protokolü adresi ifadesinin kısaltması olarak kullanılan IP adresleri, internetin çalışma prensibini oluşturan protokolün en önemli unsuru. İnternete bağlanan her cihazın bir IP adresi bulunuyor. Bu adres her cihaz için birbirinden farklı ve bir nevi kimlik numarası vazifesi görüyor. Geleneksel IP adresleri, adresi oluşturan karakterlerin dizilimine göre IPv4 ve IPv6 olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Pentagon sık sık elindeki inaktif adresleri kullanıma açması konusunda baskıların hedefi oluyor. Zira 2011 yılından bu yana birinci nesil internet adreslerinde bir kıtlık yaşanıyor ve bu adreslerin her biri açık artırmalarda 25 dolar ve üstü fiyatlara alıcı buluyor.
Global Resource Systems'ın kontrolüne geçen 175 milyon IP adresi, dünya genelinde var olan toplam IPv4 adreslerin yüzde 6'sına veya internetin şu anki hacminin 25'te birine tekabül ediyor ve milyarlarca dolar değerinde. Üstelik Pentagon'un aktif olarak kullandığı internet alanının iki katından fazla.
EN BÜYÜK TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNDEN DAHA FAZLA
Dünyada bu kadar büyük miktarda IP adresini elinde tutan çok az sayıda şirket var. Onlar da AT&T, China Telecom, Verizon gibi telekomünikasyon devleri. Nitekim Associated Press'in haberine göre, 175 milyon IP adresi, Comcast ve AT&T gibi internet sağlayıcıların kontrol ettiği alandan daha geniş bir internet varlığı anlamına geliyor.
Dolayısıyla kimsenin tanımadığı, Eylül 2020'de faaliyete geçmiş, daha önce hükümet ihalelerinde hiç bulunmamış hatta halka açık bir internet sitesi bile olmayan bir şirketin bir anda listenin ilk sırasına yerleşmesi oldukça dikkat çekici.
ŞİRKETİN NE BİR OFİSİ VAR NE DE BİR İNTERNET SİTESİ
Washington Post'un aktardığına göre, şirket kayıtlarında görünen adres Florida'nın Fort Lauderdale şehrinin hemen dışında Plantation'da bulunan bir ortak çalışma alanı. Söz konusu binanın kayıtlı şirketler listesinde Global Resource Systems bulunmuyor ancak kiracılar listesinde adı geçiyor.