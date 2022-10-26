İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ölmeden önce planlamış! Prens Harry devre dışı bırakılacak!

Eski Başbakan Liz Truss'ın sadece 45 gün görevde kaldıktan sonra istifa etmesi ile eski maliye bakanı Rishi Sunak İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Diğer başbakan adayı Penny Mordaunt, partinin 357 milletvekilinden en az 100'ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekildi. Bu sayede Sunak tek bir oy bile almadan başbakan koltuğuna oturdu.