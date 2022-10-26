İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ölmeden önce planlamış! Prens Harry devre dışı bırakılacak!
İngiltere, bugün de Kral Charles saltanatında yapılacak ilk anayasal reformu konuşuyor. Şuan yürürlükte olan uygulamaya göre hükümdar herhangi bir nedenle ülkede değilken devlet işleri mevzuata göre atanan iki kişi tarafından yürütülüyor. Parlamentoya bir kaç hafta içerisinde gelmesi beklenen teklife göre, Kral Charles, İngiltere dışındayken anayasal görevleri yerine getirmek için seçeceği kişilerde artık daha geniş bir havuzdan yararlanabilecek. İşte Prens Harry'i devre dışı bırakacak o teklifin ayrıntıları
Eski Başbakan Liz Truss'ın sadece 45 gün görevde kaldıktan sonra istifa etmesi ile eski maliye bakanı Rishi Sunak İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Diğer başbakan adayı Penny Mordaunt, partinin 357 milletvekilinden en az 100'ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekildi. Bu sayede Sunak tek bir oy bile almadan başbakan koltuğuna oturdu.
7 hafta içinde 3 farklı Başbakan gören ve siyasi arenası toz duman olan İngiltere, bugün de Kral Charles saltanatında yapılacak ilk anayasal reformu konuşuyor.
BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE PARLAMENTOYA GELMESİ BEKLENİYOR
Parlamentoya bir kaç hafta içerisinde gelmesi beklenen teklife göre, Kral Charles, İngiltere dışındayken anayasal görevleri yerine getirmek için seçeceği kişilerde artık daha geniş bir havuzdan yararlanabilecek.
1937 ve 1953 Kanunlarına göre bu iki kişi hükümdarın arkasından gelen en kıdemli 4 yetişkin arasından seçiliyor. Bunlar günümüz için Kral Charles'ın eşi Camilla, Galler Prensi William, Sussex Dükü Prens Harry, York Dükü Prens Andrew ve Prenses Beatrice anlamına geliyor.