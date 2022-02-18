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Ukrayna'dan krizin fitilini ateşleyecek iddia: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkes ihlal etti

Dünyanın merakla takip ettiği Rusya-Ukrayna krizinden son dakikalar peş peşe geliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün Donbas'ın farklı bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 60 kez ateşkes ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyurdu.

18.02.2022 11:48 - Son Güncelleme: 18.02.2022 11:54
Ukrayna’dan krizin fitilini ateşleyecek iddia: Donbas’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkes ihlal etti

Çatışma bölgesinden son dakika haberi... Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün Donbas'ın farklı bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 60 kez ateşkes ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyurdu.

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Ukrayna’dan krizin fitilini ateşleyecek iddia: Donbas’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkes ihlal etti

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün farklı bölgelerde 60 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Ukrayna’dan krizin fitilini ateşleyecek iddia: Donbas’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkes ihlal etti

Vodyane, Luganske, Svitlodarsk, Marinke, Piski, Avdiyivka, Şirokino'nun da aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 2 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, ihlallerin 43'ünün Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanmış silahlarla gerçekleştiği aktartıldı.

Ukrayna’dan krizin fitilini ateşleyecek iddia: Donbas’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkes ihlal etti

Ayrılıkçıların bugün de Bolotone, Çermali, Şumı, Nognatovka ve Staragnatovka bölgelerinde 6 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Ukrayna’dan krizin fitilini ateşleyecek iddia: Donbas’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkes ihlal etti

DONBAS KRİZİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

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