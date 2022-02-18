Ukrayna’dan krizin fitilini ateşleyecek iddia: Donbas’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkes ihlal etti

Çatışma bölgesinden son dakika haberi... Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün Donbas'ın farklı bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 60 kez ateşkes ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyurdu.