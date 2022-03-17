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Rusya ile Ukrayna'nın istekleri neler? İşte tarafların masada karşı taraftan beklentileri...

Tüm dünyanın gözü Ukrayna'dan gelecek sıcak haberlerde. Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen müzakereler video konferans yoluyla devam ederken iki taraftan gelen ılımlı açıklamalar temkinli bir beklenti yaratıyor. Peki iki taraf sahadan nasıl bir kazanım elde etmek istiyor? Rusya ve Ukrayna'nın talepleri neler? İşte tarafların masada karşı taraftan istedikleri.

17.03.2022 09:23 - Son Güncelleme: 17.03.2022 09:30
Rusya ile Ukrayna’nın istekleri neler? İşte tarafların masada karşı taraftan beklentileri...

Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya ilan edilmemiş savaş açtığı ve kendi tabiriyle "özel askeri operasyon" adını verdiği harekat Moskova'nın planladığı gibi 3 günlük yıldırım harekâtıyla bitmeyince, 28 Şubat'ta taraflar müzakere masasına oturdu.

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Rusya ile Ukrayna’nın istekleri neler? İşte tarafların masada karşı taraftan beklentileri...

Rusya ile Ukrayna arasında görüşmeler sürerken aynı zamanda Ukrayna'daki birçok şehir ve kasaba Rus güçleri tarafından yerle bir edilmeye devam ediliyor.

Rusya ile Ukrayna’nın istekleri neler? İşte tarafların masada karşı taraftan beklentileri...

Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler geçtiğimiz haftadan itibaren video konferans şeklinde sürüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın müzakerelerde mantıklı bir zemine geldiğini ifade ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Anlaşmaya varmamız için umut ışığı var" dedi. Müzakerelerde iki tarafın talepleri özetle şöyle:

Rusya ile Ukrayna’nın istekleri neler? İşte tarafların masada karşı taraftan beklentileri...

RUSYA'NIN TALEPLERİ
Hürriyet'te yer alan habere göre Rusya'nın istekleri şöyle:

1- Ukrayna, hiçbir zaman NATO üyesi olmayacağına ve askeri açıdan bağlantısız ülke kalacağına dair anayasasına madde eklesin. 2- Ukrayna, 2014 yılında tek taraflı ayrılma kararı alan Donbas bölgesindeki Lugansk ve Donetsk ayrılıkçı cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanısın. 3- 2014 yılında Rusya'nın askeri güç kullanarak Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım, Rusya toprağı olarak tanınsın.

Rusya ile Ukrayna’nın istekleri neler? İşte tarafların masada karşı taraftan beklentileri...

4- Ukrayna'da Rus azınlığın haklarını çiğneyen tüm yasalar iptal edilsin. 5- Rus dili ülkede ikinci resmi dil olarak kabul edilsin. 6- Ukrayna, kendi topraklarında Rusya'yı tehdit edecek silah bulundurmasın ve üçüncü ülkelerle yapacağı ikili anlaşmalarla saldırı silahı konuşlandırmasın.

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