Rusya ile Ukrayna’nın istekleri neler? İşte tarafların masada karşı taraftan beklentileri...

Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler geçtiğimiz haftadan itibaren video konferans şeklinde sürüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın müzakerelerde mantıklı bir zemine geldiğini ifade ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Anlaşmaya varmamız için umut ışığı var" dedi. Müzakerelerde iki tarafın talepleri özetle şöyle: