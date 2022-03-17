Rusya ile Ukrayna'nın istekleri neler? İşte tarafların masada karşı taraftan beklentileri...
Tüm dünyanın gözü Ukrayna'dan gelecek sıcak haberlerde. Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen müzakereler video konferans yoluyla devam ederken iki taraftan gelen ılımlı açıklamalar temkinli bir beklenti yaratıyor. Peki iki taraf sahadan nasıl bir kazanım elde etmek istiyor? Rusya ve Ukrayna'nın talepleri neler? İşte tarafların masada karşı taraftan istedikleri.
Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler geçtiğimiz haftadan itibaren video konferans şeklinde sürüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın müzakerelerde mantıklı bir zemine geldiğini ifade ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Anlaşmaya varmamız için umut ışığı var" dedi. Müzakerelerde iki tarafın talepleri özetle şöyle:
RUSYA'NIN TALEPLERİ
Hürriyet'te yer alan habere göre Rusya'nın istekleri şöyle:
1- Ukrayna, hiçbir zaman NATO üyesi olmayacağına ve askeri açıdan bağlantısız ülke kalacağına dair anayasasına madde eklesin. 2- Ukrayna, 2014 yılında tek taraflı ayrılma kararı alan Donbas bölgesindeki Lugansk ve Donetsk ayrılıkçı cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanısın. 3- 2014 yılında Rusya'nın askeri güç kullanarak Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım, Rusya toprağı olarak tanınsın.